Bruce Springsteen mobilisé contre la remise en cause du droit du sol

Bruce Springsteen s’engage une nouvelle fois sur le terrain politique. Le chanteur américain a accepté que son titre emblématique Born in the USA accompagne une campagne de sensibilisation contre un projet controversé de Donald Trump visant à restreindre le droit du sol aux États-Unis. Une initiative portée par une organisation de défense des libertés civiles, alors que la Cour suprême doit bientôt se pencher sur ce dossier sensible.

Une chanson iconique au service d’un combat constitutionnel

À l’origine de cette mobilisation, l’American Civil Liberties Union (ACLU), qui conteste un décret signé par Donald Trump en janvier 2025. Ce texte vise à limiter l’accès automatique à la citoyenneté américaine pour les personnes nées sur le sol américain. L’affaire, connue sous le nom de “Trump contre Barbara”, sera examinée par la Cour suprême le 1er avril.

Selon Franceinfo, Bruce Springsteen a autorisé l’utilisation de sa chanson dans un clip produit par l’ACLU. La vidéo met en scène des familles américaines aux profils variés, directement concernées par une éventuelle modification de la loi. L’organisation rappelle que le droit du sol est en vigueur depuis plus de 150 ans et qu’une telle réforme pourrait priver près de cinq millions d’enfants de la citoyenneté américaine dans les vingt prochaines années.

Un message politique fidèle à l’esprit de “Born in the USA”

Le choix de ce titre n’est pas anodin. Souvent perçue à tort comme un hymne patriotique, Born in the USA porte en réalité un regard critique sur l’histoire américaine, notamment à travers le destin d’un vétéran du Vietnam. L’ACLU estime, dans des propos relayés par Rolling Stone, que la chanson « reflète parfaitement les enjeux actuels », entre inquiétude et espoir.

Dans ce contexte, l’association insiste sur la dimension constitutionnelle du débat. « C’est la Constitution, et non le président, qui détermine qui est citoyen », rappelle-t-elle. Son directeur, Anthony D. Romero, explique à Rolling Stone que l’objectif est de toucher un large public, y compris ceux peu sensibles aux questions politiques, afin de les alerter sur les conséquences concrètes d’une telle réforme.