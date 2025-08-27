Bruce Springsteen dévoile une chanson inédite enregistrée en 1975 pour Born to Run

À l’occasion du 50e anniversaire de Born to Run, Bruce Springsteen ressuscite Lonely Night in the Park, un morceau inédit enregistré il y a un demi-siècle et jamais sorti officiellement jusqu’à aujourd’hui. Une publication événement qui vient enrichir l’héritage d’un album culte.

Un titre exhumé pour célébrer un demi-siècle de rock

Cinquante ans après sa création, Lonely Night in the Park sort enfin des archives de Bruce Springsteen. Publiée ce 25 août 2025 par Sony Music, cette chanson a été enregistrée en mai 1975 au Record Plant de New York, dans les mêmes sessions que Born to Run, le troisième album du chanteur américain sorti à la fin de l’été 1975. Le morceau avait été envisagé comme une piste de l’album, figurant même dans les carnets de sélection de Springsteen et défendu par son producteur Jon Landau.

Mais à l’époque, Mike Appel, alors manager et co-producteur du Boss, s’y était opposé, estimant que les paroles ne soutenaient pas la comparaison avec le reste de l’album. Finalement, Meeting Across the River avait été conservée à la place. Lonely Night in the Park n’avait depuis connu qu’une diffusion confidentielle sur la radio SiriusXM en 2005, dans une version remaniée.

Une version remasterisée, fidèle à l’originale vocale

La sortie officielle de 2025 marque une première véritable mise à disposition du titre pour le grand public, dans une version numérique inédite. La piste vocale originale de Bruce Springsteen, captée en 1975, y est conservée, tandis que des ajouts instrumentaux modernes signés Stevie Van Zandt et Ron Aniello ont été incorporés. Sur Instagram, Springsteen lui-même évoque “une qualité jamais entendue auparavant”, saluant un “retour attendu depuis cinq décennies”.

Cette publication intervient seulement deux mois après le coffret Tracks II: The Lost Albums, qui dévoilait sept disques inédits de l’artiste. Et pour marquer davantage l’anniversaire de Born to Run, l’E Street Band montera sur scène le 6 septembre 2025 à Asbury Park, berceau musical de Springsteen, bien que sa présence n’ait pas encore été confirmée. Une chose est sûre : pour les fans, cette Lonely Night in the Park a désormais le goût d’un rendez-vous retrouvé avec l’histoire du rock.