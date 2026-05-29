Barbara Werschine prend les rênes de Lanvin pour relancer la maison

La maison de couture Lanvin ouvre un nouveau chapitre avec la nomination de Barbara Werschine au poste de directrice générale. Annoncée jeudi dans un communiqué relayé notamment par l’AFP, cette arrivée s’inscrit dans une stratégie de relance pour la plus ancienne maison de couture française encore en activité, fragilisée par le ralentissement du marché du luxe ces dernières années.

Barbara Werschine succède à Andy Lew, qui conserve ses fonctions de président exécutif du groupe Lanvin. Ce dernier rassemble plusieurs marques, dont Wolford, Sergio Rossi et St. John Knits, et appartient depuis 2018 au conglomérat chinois Fosun, également propriétaire de Club Med. Selon le communiqué cité par l’AFP, la nouvelle dirigeante aura pour mission « d’accélérer le développement » de la marque et de renforcer sa présence à l’international.

Une spécialiste du luxe pour redonner de l’élan à la marque

Avant de rejoindre Lanvin, Barbara Werschine dirigeait la maison Eric Bompard, spécialisée dans le cachemire. D’après les informations de WWD, elle y aurait mené une modernisation de la marque tout en améliorant ses performances financières. Son parcours comprend aussi plusieurs postes stratégiques chez Hermès, où elle a supervisé les collections de maroquinerie, mais également chez Celine, Louis Vuitton et le cabinet McKinsey.

Dans le communiqué relayé par franceinfo Culture et l’AFP, Barbara Werschine affirme vouloir « reconstruire durablement la désirabilité et les fondamentaux de la maison ». Une déclaration qui intervient alors que Lanvin traverse une période délicate : les ventes de la marque ont chuté de 30 % en 2025 pour atteindre environ 58 millions d’euros, après un recul déjà important l’année précédente.

La nouvelle directrice générale devra notamment accompagner la stratégie créative impulsée par Peter Copping, nommé directeur artistique en septembre 2024. La feuille de route évoquée par le groupe prévoit un renforcement des positions historiques en Europe, une accélération aux États-Unis et en Asie-Pacifique, mais aussi le développement du vestiaire masculin et de l’univers lifestyle autour de la marque.