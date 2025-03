Cuisine – Une recette de soupe de fruits de mer

Si vous êtes un amateur de fruits de mer, cette soupe riche en saveurs deviendra l’un de vos plats préférés. Elle combine des crevettes, du poisson, des calmars, des moules et des crabes, cuits dans un bouillon riche en saveurs.



Voici les étapes pour la préparer selon la méthode du chef Hanan Wadahou, qui propose les plats les plus délicieux durant le mois de Ramadan dans l’émission « Hikayat Matbakh » sur la chaîne Fatafeat.



Étapes de préparation de la soupe de fruits de mer



Ingrédients :



Bouillon :



250 g d’oignons blancs, coupés en gros morceaux

250 g de carottes, coupées en grandes tranches

250 g de tomates, pelées, épépinées et coupées en 4 morceaux

1 oignon de fenouil de taille moyenne, coupé en cubes

1 cuillère à soupe de concentré de tomates

1 bouquet d’estragon frais

Sel au goût

Huile d’olive

3 litres de bouillon de poisson

Garniture de fruits de mer :



300 g de calmars nettoyés

400 g de crevettes nettoyées

500 g de moules avec coquilles

250 g de champignons blancs frais, coupés et frits

1 cuillère à café de poudre de piment

2 cuillères à soupe de beurre

1 cuillère à soupe de persil frais haché

1 cuillère à soupe d’estragon frais haché

Sel au goût

2 gousses d’ail écrasées

2 cuillères à soupe de jus de citron

Garniture :



Pain grillé à l’ail et aux herbes

Tranches de citron

Méthode de préparation :



Préparation du bouillon :



Chauffez un peu d’huile d’olive dans une grande casserole, puis ajoutez les oignons, les carottes et le fenouil. Faites revenir jusqu’à ce que les oignons deviennent translucides.

Ajoutez les tomates, le concentré de tomates et l’estragon. Mélangez bien.

Versez le bouillon de poisson sur les ingrédients, couvrez la casserole et laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que les légumes soient bien cuits.

Une fois cuits, mixez les ingrédients et filtrez-les à l’aide d’une passoire pour obtenir un bouillon lisse.

Préparation des fruits de mer :



Dans une autre casserole, faites chauffer le beurre et ajoutez les calmars. Faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils changent de couleur.

Ajoutez le sel et l’ail écrasé, puis continuez à mélanger.

Ajoutez les champignons cuits et les herbes fraîches, puis la poudre de piment. Mélangez bien le tout.

Ajoutez les moules et les crevettes, puis continuez à remuer jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien cuits.

Versez progressivement le bouillon selon la consistance souhaitée et mélangez bien.

Enfin, ajoutez le jus de citron et mélangez à nouveau.

Servez la soupe chaude, garnie de pain grillé à l’ail et aux herbes, et ajoutez des tranches de citron pour une touche rafraîchissante.