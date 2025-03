Cuisine – Salade de halloumi et pois chiches…

La salade de halloumi et pois chiches se distingue comme une recette délicieuse et facile à préparer, alliant le halloumi croustillant et les pois chiches riches en protéines, avec le doux et savoureux sirop de grenade.

Informations nutritionnelles

Quantité pour 4 personnes

Temps de préparation : 20 minutes

406 calories par portion

Ingrédients

½ oignon rouge finement haché

½ concombre coupé en dés

10 à 12 tomates cerises coupées en deux

400 g de pois chiches en conserve, égouttés

80 g de graines de grenade

Une grande poignée de menthe finement hachée

Une grande poignée de coriandre finement hachée

225 g de fromage halloumi coupé en petits dés

1 cuillère à soupe d’huile végétale

Pour la sauce

3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

1 cuillère à soupe de miel

½ cuillère à café de sel et de poivre

Le jus d’un citron

Préparation de la salade de halloumi et pois chiches avec sirop de grenade