Cuisine – Recettes de desserts sains et savoureux

Heureusement, vous pouvez préparer des desserts nutritifs en utilisant des ingrédients naturels et légers, alliant goût délicieux et bienfaits pour la santé. Voici une sélection de recettes de desserts sains à préparer pour l’Aïd al-Fitr.

1- Maamoul à l’avoine et aux dattes

Le maamoul à l’avoine et aux dattes est une alternative saine au maamoul traditionnel, riche en fibres et faible en calories.

Ingrédients :

2 tasses de farine d’avoine

½ tasse d’huile de coco ou de beurre d’amande

½ tasse de dattes dénoyautées et écrasées

¼ tasse de lait d’amande ou d’eau tiède

1 cuillère à café de cannelle

½ cuillère à café de cardamome moulue

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Formez des boules de pâte et farcissez-les de dattes écrasées.

Faites cuire au four préchauffé à 180°C pendant 12-15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Laissez refroidir et dégustez avec du café ou du thé.

2- Brownies à l’avocat et au chocolat noir

Ces brownies sont riches en saveurs, faibles en sucre et parfaits pour les amateurs de chocolat.

Ingrédients :

1 avocat mûr écrasé

½ tasse de cacao brut

½ tasse de farine d’amande

¼ tasse de miel ou de sucre de coco

2 œufs

½ cuillère à café de levure chimique

Une pincée de sel

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture lisse.

Versez la pâte dans un moule recouvert de papier sulfurisé et enfournez pendant 20-25 minutes.

Laissez refroidir, découpez en morceaux et savourez ces brownies sains.

3- Biscuits à l’avoine et à la banane

Remplacez les biscuits caloriques par ces biscuits à l’avoine et à la banane, riches en fibres et faibles en sucre.

Ingrédients :

2 bananes mûres écrasées

1 tasse de flocons d’avoine

½ cuillère à café de cannelle

1 cuillère à café de vanille

¼ tasse de noix ou d’amandes concassées

¼ tasse de pépites de chocolat noir (optionnel)

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Formez des petits cercles et placez-les sur une plaque de cuisson. Faites cuire au four préchauffé à 180°C pendant 12-15 minutes. Laissez refroidir et dégustez avec du café ou un lait végétal.

4- Gâteau à l’amande et à l’orange

Ce gâteau léger et savoureux associe l’orange naturelle et l’amande moulue, une excellente source de protéines et de bonnes graisses.

Ingrédients :

2 grosses oranges

3 œufs

½ tasse de miel ou de sucre de coco

2 tasses de farine d’amande

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de vanille

½ cuillère à café de cannelle (optionnel)

Amandes effilées (pour la décoration)

Préparation :

Faites bouillir les oranges dans l’eau pendant 30 minutes, laissez refroidir, retirez les pépins et mixez-les avec la peau jusqu’à obtention d’une purée lisse.

Préchauffez le four à 180°C et graissez un moule avec un peu d’huile de coco.

Dans un bol, battez les œufs avec le miel et la vanille, puis ajoutez la purée d’orange.

Incorporez la farine d’amande, la levure chimique et la cannelle, puis mélangez bien.

Versez dans le moule et faites cuire pendant 40-45 minutes. Laissez refroidir et décorez avec des amandes effilées avant de servir.

5- Cheesecake au yaourt grec et aux baies

Une recette légère et rafraîchissante avec une base croustillante et saine.

Ingrédients :

Pour la base :

1 tasse d’amandes moulues

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de cannelle

Pour la garniture :

1 tasse de yaourt grec

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de vanille

½ tasse de baies fraîches pour la décoration

Préparation :

Mélangez les ingrédients de la base et répartissez-les dans des moules à mini cheesecake, en tassant bien.

Dans un autre bol, mélangez le yaourt avec le miel et la vanille, puis versez sur la base.

Décorez avec des baies fraîches et placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de servir.

Ces desserts sains vous permettront de profiter des douceurs de l’Aïd sans culpabilité