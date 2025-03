Cuisine – Préparez la meilleure recette de poulet au curry avec riz et légumes

Le poulet au curry avec riz et légumes est l’un des plats délicieux que vous pouvez préparer pendant le Ramadan. Voici comment le réaliser selon la méthode du chef Soul Abou Zahr, qui propose les plats les plus savoureux dans l’émission Histoires de Cuisine sur la chaîne Fatafeat.



Recette du poulet au curry avec riz et légumes

Ingrédients :

Pour le poulet :

1 kg de blancs de poulet et de cuisses désossées (avec la peau)

1 cuillère à soupe de poudre de curry

2 cuillères à café de paprika

1/4 cuillère à café de curcuma

2 gousses d’ail hachées

1 cuillère à café de gingembre haché

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

3 cuillères à soupe de beurre fondu

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

Sel selon le goût

Pour le riz :

1 cuillère à soupe de ghee

1 cuillère à soupe d’huile

2 oignons finement hachés

2 gousses d’ail hachées

1 cuillère à café de gingembre haché

2 tasses de légumes surgelés (petits pois, carottes, maïs)

2 tasses de riz basmati

2 cuillères à café de poudre de curry

1/4 cuillère à café de curcuma

1 cuillère à café de paprika

Sel selon le goût

4 tasses d’eau

Préparation :

Marinade du poulet :

Dans un grand bol, mélangez le curry, le paprika, le curcuma, l’ail, le gingembre, le vinaigre, le beurre, le concentré de tomate et le sel.

Ajoutez les morceaux de poulet et laissez mariner pendant au moins 30 minutes pour absorber les saveurs.

Cuisson du poulet :

Faites chauffer une poêle à feu moyen et ajoutez le poulet.

Transférez ensuite le poulet dans un plat allant au four préchauffé et enfournez à 200°C pendant 30 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit.

Préparation du riz :

Faites chauffer le ghee et l’huile dans une casserole profonde.

Ajoutez l’oignon, l’ail et le gingembre et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres.

Ajoutez les légumes surgelés, couvrez et laissez cuire pendant 15 minutes jusqu’à ce qu’ils ramollissent.

Ajoutez le riz et les épices, puis versez l’eau et portez à ébullition.

Réduisez le feu, couvrez et laissez cuire jusqu’à ce que le riz soit bien tendre.

Servez le riz dans un plat et disposez les morceaux de poulet grillé par-dessus.

Décorez selon vos envies avec des feuilles de coriandre fraîche ou des tranches de citron.