Cuisine – Méthode de préparation de « basbousa à la crème et aux pistaches d’alep »

Les méthodes de préparation de la basbousa varient, mais elles reposent principalement sur la semoule comme ingrédient principal, ainsi que le sucre, le beurre ou l’huile, la noix de coco. Elle est garnie d’une couche crémeuse de crème, puis décorée de pistaches d’Alep hachées, et arrosée de sirop (shira) après la cuisson pour renforcer sa saveur.



Ingrédients :



Basbousa :



2 tasses de semoule grossière

1 tasse de sucre

1 tasse de noix de coco râpée

½ tasse de beurre fondu

¾ tasse de yaourt

1 cuillère à soupe de levure chimique

1 cuillère à soupe de vanille liquide

Crème :



2 tasses de lait

4 cuillères à soupe de fécule de maïs

2 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à café d’eau de rose

Décoration :



½ tasse de pistaches d’Alep, hachées

Méthode de préparation :



Préparation de la crème :



Dans une casserole sur feu moyen, mettez le lait, la fécule de maïs, le sucre et l’eau de rose.

Remuez constamment jusqu’à ce que le mélange épaississe et devienne homogène.

Laissez refroidir complètement avant de l’utiliser.

Préparation de la basbousa :



Dans un bol, mélangez la semoule, le sucre, la noix de coco râpée, la levure chimique et la vanille.

Ajoutez le beurre fondu et le yaourt, et mélangez jusqu’à ce que les ingrédients soient bien homogènes.

Graissez un moule à four avec un peu de beurre, puis versez la moitié du mélange de basbousa et étalez-le uniformément.

Étalez la crème préparée sur le dessus, puis recouvrez avec le reste du mélange de basbousa.

Préchauffez le four à 180°C, puis faites cuire la basbousa pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée.

Pendant la cuisson, préparez le sirop en faisant bouillir l’eau, le sucre et le jus de citron pendant 10 minutes, puis laissez refroidir.

Dès que la basbousa sort du four, arrosez-la de sirop froid.

Décorez avec les pistaches d’Alep hachées et servez chaude ou froide selon votre préférence.