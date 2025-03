Cuisine – Le pouvoir russe à plusieurs niveaux

La quantité est suffisante pour 4 à 6 personnes.



Poitrine de poulet, coupée en deux

Deux cornichons hachés finement

2 cuillères à soupe de mayonnaise

2 cuillères à soupe de crème aigre

Une pincée de poivre blanc

Deux carottes moyennes cuites, râpées, avec 1 cuillère à soupe de mayonnaise

Deux betteraves moyennes cuites, râpées, avec 1 cuillère à soupe de mayonnaise

Deux avocats pelés et coupés en tranches, avec 1 cuillère à soupe de jus de citron

1/4 de tasse de noix hachées grossièrement

Préparation

Faire cuire la poitrine de poulet jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite, puis écraser avec une fourchette ou dans un mixeur pour obtenir une consistance très fine. Mélanger la viande de poulet avec les cornichons hachés et la mayonnaise.



Mélanger les carottes râpées avec la mayonnaise, puis mélanger les betteraves râpées avec la mayonnaise. Mélanger les tranches d’avocat avec le jus de citron pour éviter qu’elles ne noircissent.



Tapisser un récipient en verre avec du film plastique. Verser le mélange de poulet dans le récipient et lisser la surface. Ajouter une couche de carottes, puis une couche de betteraves, et enfin une couche de tranches d’avocat. Couvrir le récipient et réfrigérer pendant 3 à 4 heures. Retourner le contenu du récipient sur un plat de service et décorer le dessus avec les noix hachées grossièrement.