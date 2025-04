Croissance modeste de l’économie de la zone euro en mars

L’économie de la zone euro a continué de connaître une croissance modeste pour le troisième mois consécutif en mars, soutenue par une légère amélioration du secteur manufacturier et une expansion modérée du secteur des services, selon une enquête récente.



Cependant, cette reprise partielle pourrait être en partie liée à l’accélération des expéditions des usines avant l’introduction de nouveaux tarifs douaniers américains, selon Reuters.



L’indice composite final des directeurs d’achat (PMI) de la zone euro, publié par Standard & Poor’s Global, a augmenté à 50,9 points en mars contre 50,2 en février. Bien que cet indice dépasse les prévisions initiales de 50,4, il reste inférieur à sa moyenne à long terme et frôle la barre des 50, qui sépare la contraction de la croissance.



Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la banque Hamburg Commercial Bank, a déclaré : « À la fin de l’année dernière, il semblait que la zone euro se dirigeait vers une récession, mais les choses se sont relativement stabilisées au début de l’année. Cependant, les tarifs douaniers américains pourraient de nouveau entraîner l’économie européenne dans une instabilité ».



Une partie de cette croissance modeste a été alimentée par l’écoulement des commandes en attente, car l’indice des commandes en cours a chuté à son plus bas niveau en trois mois, à 47,1 points contre 47,3 en février.



L’indice PMI des services de la zone euro a atteint 51 points en mars, contre 50,6 en février, dépassant les prévisions initiales de 50,4.



En revanche, l’inflation dans ce secteur, un indicateur clé suivi de près par la Banque centrale européenne (BCE), a diminué, avec une baisse des indices des prix des intrants et des extrants, ces derniers passant de 54,7 à 53,6 points.



Dans ce contexte, la BCE a abaissé pour la sixième fois en un mois son taux d’intérêt sur les dépôts et devrait procéder à une nouvelle réduction de 25 points de base le 17 avril, pour atteindre 2,25 %, selon une enquête de Reuters.



Croissance modérée en Allemagne et ralentissement des nouvelles affaires



Le secteur des services en Allemagne a maintenu une croissance modeste en mars, poursuivant une série d’expansions de quatre mois, bien que le rythme ait ralenti en raison de la poursuite de la baisse des nouvelles affaires, selon Standard & Poor’s Global.

L’indice PMI final du secteur des services en Allemagne a enregistré 50,9 points en mars, contre 51,1 en février, mais est resté au-dessus du seuil de 50 qui indique la croissance.



De la Rubia a précisé : « Il semble que le secteur des services en Allemagne perde de l’élan, bien qu’il n’ait pas connu une accélération importante depuis le début ». Les entreprises ont souffert d’une baisse des flux de nouvelles affaires à un rythme plus rapide en six mois, en raison de l’incertitude croissante, des décisions retardées des clients, de la baisse de la demande étrangère en raison des défis du marché, de la concurrence accrue et de la valorisation de l’euro.



Cependant, l’emploi a continué d’augmenter, avec un léger accélérateur dans la création d’emplois par rapport au mois précédent, reflétant un certain optimisme quant à l’avenir, soutenu par les prévisions d’expansion budgétaire en Allemagne et la transition vers l’innovation technologique.

De la Rubia a ajouté : « La poursuite de l’emploi et l’augmentation de la confiance dans l’activité future indiquent que nous ne sommes pas confrontés à une récession à long terme ».



Le secteur des services français continue de se contracter



En revanche, le secteur des services en France reste en contraction, enregistrant une baisse pour le septième mois consécutif en mars, atteignant sa pire performance trimestrielle depuis la fin de 2023.



L’indice PMI des services français a augmenté à 47,9 points, contre 45,3 en février, ce qui reflète un ralentissement de la contraction, mais reste sous la barre des 50, séparant la croissance de la récession. La lecture préliminaire était de 46,6 points.



Le nombre de nouvelles commandes a continué de baisser pour le septième mois consécutif, ce qui a entraîné une diminution du travail en cours et poussé les entreprises à réduire leurs effectifs, bien que la vitesse de réduction des emplois ait été moins intense par rapport à février.



Le Dr Tariq Kamal Chowdhury, économiste à la Hamburg Commercial Bank, a déclaré : « Le premier trimestre de 2025 se termine par une performance décevante du secteur des services français. Bien que le rythme de la contraction ait ralenti, l’incertitude économique et la baisse de la demande pèsent lourdement sur l’activité économique ».



L’indice composite PMI, qui inclut la fabrication et les services, a augmenté à 48 points en mars, contre 45,1 en février, indiquant une contraction modérée du secteur privé, dépassant la lecture préliminaire de 47 points.



Les pressions inflationnistes ont diminué, avec des coûts d’entrée enregistrant leur plus faible augmentation depuis octobre dernier, principalement en raison de la baisse des coûts salariaux.