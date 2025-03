Cristiano Ronaldo révèle pourquoi il n’a pas encore épousé Georgina

La star portugaise Cristiano Ronaldo a révélé qu’il n’épousera sa compagne Georgina Rodríguez que lorsqu’ils vivront « ce moment ».

Le footballeur de 40 ans est en couple avec le mannequin espagnol de 31 ans depuis 2016, sans être mariés. Le couple a deux filles : Alana (7 ans) et Bella (2 ans). Georgina joue également le rôle de mère pour les trois autres enfants de Ronaldo.

Le couple n’a jamais confirmé publiquement s’ils étaient fiancés ou non. Des amis de Georgina lui ont souvent demandé quand aurait lieu le mariage. Dans son émission de télé-réalité « Soy Georgina » sur Netflix, la jeune femme raconte comment ses proches la taquinent à ce sujet.

« Ils plaisantent toujours sur le mariage, et me demandent : « Alors, c’est pour quand le mariage ? » Depuis que la chanson de Jennifer Lopez ‘El Anillo’ (La Bague) est sortie, ils me la chantent tout le temps », explique Georgina.

Elle ajoute : « Eh bien, ce n’est pas à moi de décider ».

De son côté, Ronaldo insiste sur le fait qu’il se mariera avec elle « quand le bon moment viendra », c’est-à-dire quand tout sera en place dans leur vie. Il a confié :

« Je lui dis toujours : quand ce moment arrivera, comme pour tout dans notre vie… Et elle sait de quoi je parle ».

Il ajoute : « Ça peut arriver dans un an, dans six mois, ou dans un mois. Je suis sûr à mille pour cent que cela arrivera ».

Cette déclaration fait suite à un message tendre de Ronaldo à l’occasion de l’anniversaire de Georgina. Il avait alors partagé une photo d’eux en pleine séance d’entraînement à la salle de sport, avec cette légende sur Instagram :

« À la mère, la partenaire, l’amie, et ma femme… Joyeux anniversaire mon amour ».