Continuité de l’annulation des visas des étudiants solidaires de la Palestine aux États-Unis

Les autorités américaines continuent d’annuler les visas d’étudiants et de diplômés ayant participé à des manifestations et à des événements de solidarité avec la Palestine, organisés dans des universités à travers les États-Unis pour dénoncer la guerre dévastatrice d’Israël dans la bande de Gaza.

Selon les médias américains, les autorités ont annulé les visas de centaines d’étudiants inscrits dans les principales universités américaines, ainsi que ceux de diplômés récents.

Le président de l’Université de Californie à Los Angeles a confirmé dans un communiqué que les visas de 6 étudiants actuels et de 6 diplômés ont été annulés, comme l’a rapporté l’agence Anadolu.

L’Université de Californie a également annoncé que 6 de ses étudiants étaient concernés par cet ordre exécutif, tandis que l’Université de Stanford a précisé que 4 étudiants et 2 diplômés étaient également touchés par la décision.

Les médias ont rapporté que les visas de 4 étudiants internationaux inscrits à l’Université de Columbia, qui a dirigé les manifestations de soutien à la Palestine dans les universités américaines, ont également été annulés.

Le 9 mars dernier, les autorités américaines ont arrêté le militant palestinien Mahmoud Khalil, qui avait dirigé des manifestations de solidarité à l’Université de Columbia l’année précédente, pour dénoncer le génocide à Gaza.

Le chercheur indien de l’Université de Georgetown, Badr Khan Suri, avait également été ciblé pour une expulsion sous prétexte de propager de la « propagande du Hamas et de l’antisémitisme », mais la juge américaine Patricia Tolliver Giles a suspendu cette décision.

Le président américain Donald Trump avait signé, le 30 janvier, un décret exécutif concernant ce qui est décrit comme la « lutte contre l’antisémitisme », ouvrant la voie à l’expulsion des étudiants soutenant la Palestine.

Le 27 mars, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé l’annulation des visas d’au moins 300 étudiants étrangers, affirmant qu’ils « soutiennent le Hamas ».

Des milliers d’étudiants dans plusieurs universités américaines avaient organisé des manifestations pacifiques pendant plusieurs mois en 2024 contre Israël et le soutien américain à sa guerre continue contre Gaza, qui a fait plus de 165 000 morts et blessés palestiniens, dont la majorité étaient des enfants et des femmes, ainsi que plus de 11 000 disparus.