L’inflation de février finalement revue à 0,9 % par l’Insee

L’Insee a révisé légèrement à la baisse l’inflation pour le mois de février en France. Selon les données publiées vendredi, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un an, soit 0,1 point de moins que l’estimation initiale. Cette progression marque néanmoins une accélération par rapport à janvier, où l’inflation s’établissait à 0,3%.

L’institut statistique explique cette évolution notamment par une baisse moins marquée des prix de l’énergie. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en février, notamment en raison du renchérissement saisonnier de certains produits manufacturés.

La fin des soldes fait remonter certains prix

L’Insee souligne en particulier la hausse des prix dans l’habillement et les chaussures après la fin des soldes d’hiver. Les prix des produits manufacturés ont ainsi progressé de 1,4% sur un mois, après une forte baisse enregistrée en janvier.

L’indice des prix harmonisé , utilisé pour comparer l’inflation entre les pays de la zone euro, s’établit quant à lui à 1,1% sur un an en février, contre 0,4% le mois précédent. Cet indicateur est particulièrement surveillé par la Banque centrale européenne, qui vise une inflation proche de 2 %.

Les économistes anticipent toutefois une nouvelle remontée de l’inflation dans les prochains mois, en raison de la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué une forte progression des cours des hydrocarbures depuis la fin février.