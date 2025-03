CONSO : Le café glacé, nouvelle habitude des français ?

Longtemps éclipsé par l’indétrônable espresso, le café glacé s’invite désormais dans les habitudes des Français. Si la tendance reste timide face à l’engouement américain – où 70 % des boissons vendues chez Starbucks sont froides – elle progresse à grande vitesse dans l’Hexagone.

Selon le Collectif Café, la consommation de café froid augmente d’environ 10 % chaque année dans les coffee shops français. Un phénomène surtout visible en été, où il se hisse dans le top 3 des boissons les plus commandées. Les jeunes, particulièrement friands de cette alternative rafraîchissante, y sont pour beaucoup : 15 % des 16-24 ans consomment du café glacé, contre seulement 6 % de la population générale.

Starbucks a largement contribué à cette évolution en popularisant des recettes gourmandes, souvent enrichies de sirops et de laits végétaux. Face à cette nouvelle demande, les marques s’adaptent : Nescafé, par exemple, propose désormais du café soluble capable de se dissoudre aussi bien dans l’eau chaude que froide.

Si les rayons des supermarchés accueillent de plus en plus de cafés glacés prêts à boire, l’offre reste encore limitée. En France, moins de 1 % des nouveaux produits sont conçus pour une consommation froide, contre 3 % aux États-Unis. Pourtant, avec une demande en plein essor et des campagnes marketing qui se multiplient, tout laisse à penser que le café glacé pourrait bien devenir un incontournable de nos pauses café.