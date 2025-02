Conseils pour un régime alimentaire favorable à la santé cérébrale

Bien que le cerveau ne représente que 2 % du poids corporel, il consomme plus de 20 % de l’énergie quotidienne. Les experts recommandent de privilégier les aliments nourrissants pour le cerveau sans le compromettre.Il est essentiel de fournir au cerveau les nutriments nécessaires pour sa réparation, sa détoxification et la production de neurotransmetteurs afin qu’il reste en bonne santé et dynamique. Cela implique de consommer des aliments riches en nutriments et faibles en glucides. Les nutriments apportent les éléments essentiels, tandis que les glucides faibles aident à maintenir un taux de sucre sanguin stable, réduisant les fluctuations qui peuvent nuire à la cognition, provoquant des vertiges, de l’anxiété, de la fatigue, de l’irritabilité et des difficultés de concentration, comme l’indique CNBC.

Pour améliorer votre alimentation et protéger votre cerveau, il est important de réduire la consommation de glucides en remplaçant les aliments riches en glucides par des alternatives plus faibles.

Une quantité saine de glucides est d’environ 130 grammes par jour, soit 25 % des calories pour un régime de 2000 calories. Cependant, la qualité des glucides est plus importante que leur quantité. Par exemple, consommer un fruit riche en glucides, comme du raisin ou de la pastèque, après une collation riche en graisses et protéines, comme du yaourt grec, ralentira l’augmentation du sucre sanguin.

Le Dr Heather Sandison, spécialiste en médecine cognitive, recommande de privilégier les graisses et les protéines au début du repas et de réserver les glucides pour plus tard. Des en-cas faibles en glucides, tels que des concombres, poivrons, fromage, yaourt à la noix de coco et noix, sont de bons choix.

Elle avertit que consommer des sucreries à jeun augmente rapidement le sucre sanguin, puis provoque une chute qui peut entraîner une sensation de malaise, de faim et, à long terme, des problèmes de santé comme le diabète, la résistance à l’insuline et une dégradation des capacités cognitives.

Elle conseille d’opter pour des choix alimentaires comme une tranche de pain à l’avocat pour le petit-déjeuner au lieu du pain complet, ou une soupe et une salade pour le déjeuner à la place d’un sandwich avec des chips. Vous pouvez aussi remplacer le quinoa ou le riz de chou-fleur par des pommes de terre ou du riz au dîner, et choisir des fruits rouges avec de la crème chantilly ou du chocolat noir pour le dessert au lieu de la glace.

Le Dr Sandison suggère de ne pas se concentrer sur un comptage précis des glucides, car cela peut être stressant et contre-productif. Toutefois, être conscient de sa consommation de glucides permet de mieux la réguler. Réduire les glucides, en particulier en diminuant le sucre et l’insuline, peut améliorer la santé du cerveau tout en augmentant l’apport en nutriments bénéfiques, comme les protéines, les vitamines, les minéraux et les graisses.