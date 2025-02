Conseil des ministres du 13 février : coopération avec Chypre et mobilisation des fonds européens

Le Conseil des ministres se réunira ce jeudi 13 février à 10h00 au Palais de l’Élysée. À l’ordre du jour, deux sujets principaux seront abordés.

D’abord, sur proposition du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, un projet de loi sera présenté pour autoriser l’approbation d’un accord entre la France et Chypre. Cet accord vise à faciliter la coopération entre les deux pays lors d’opérations d’évacuation depuis le Moyen-Orient via le territoire chypriote, soulignant ainsi l’importance stratégique de l’île en matière de gestion de crise et de sécurité régionale.

Ensuite, le Premier ministre fera une communication sur la mobilisation des fonds européens, un enjeu crucial alors que la France cherche à optimiser l’utilisation des ressources communautaires pour financer ses priorités économiques et sociales.

Le compte rendu du Conseil sera assuré par Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, et se tiendra à l’issue de la réunion en salle du porte-parolat.