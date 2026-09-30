Mobilisation lycéenne : Macron met en garde contre toute justification des violences

Emmanuel Macron a exprimé, depuis Madrid, sa compréhension des inquiétudes lycéennes tout en condamnant les violences qui en découlent. Alors que la mobilisation s'étend face aux blocages de lycées et à des revendications diverses, le gouvernement et LFI s'opposent sur la gestion du mouvement et les réponses apportées.

Depuis Madrid, où il effectue une visite d’État, Emmanuel Macron s’est exprimé mercredi 30 septembre sur la mobilisation lycéenne qui touche plusieurs régions françaises. Le chef de l’État a dit comprendre les inquiétudes et les colères d’une partie de la jeunesse, tout en estimant qu’elles ne pouvaient en aucun cas justifier des violences. Il a également appelé les responsables politiques à ne pas encourager des comportements susceptibles de conduire à des affrontements.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension autour des blocages de lycées. Le mouvement, né en Île-de-France autour de revendications portant notamment sur les moyens dans les établissements, les postes d’enseignants non pourvus, les bâtiments dégradés ou encore Parcoursup, s’est progressivement étendu à d’autres territoires. Selon le ministère de l’Intérieur, 180 établissements avaient été perturbés lundi, avec 164 interpellations recensées ce jour-là.

Le gouvernement et LFI s’opposent sur la mobilisation

La contestation a rapidement pris une dimension politique. Plusieurs élus de La France insoumise ont apporté leur soutien au mouvement, tandis que le gouvernement les accuse d’alimenter ou d’instrumentaliser les blocages. Jean-Luc Mélenchon et d’autres responsables insoumis ont de leur côté dénoncé la réponse policière apportée à certaines mobilisations. Cette confrontation politique accompagne une situation de terrain contrastée, entre rassemblements pacifiques, blocages d’établissements et incidents violents.

Emmanuel Macron a insisté mercredi sur la responsabilité particulière des élus dans ce climat. Le président a rappelé que les responsables politiques exercent leur mandat dans un cadre démocratique et qu’ils ne doivent pas, selon lui, contribuer à attiser les tensions. Ses propos interviennent alors que le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, avait déjà accusé certains députés LFI d’encourager l’extension des blocages.

De nouvelles mobilisations annoncées

Les tensions restent par ailleurs importantes dans plusieurs établissements franciliens. Mardi, de nouveaux blocages ont été organisés et des incidents ont été signalés, notamment en région parisienne, avec des dégradations et plusieurs interventions des forces de l’ordre.

Le mouvement pourrait se poursuivre dans les prochains jours. Des organisations étudiantes et lycéennes ont appelé à de nouvelles actions dans les établissements, dans un contexte où les revendications varient fortement d’un lycée à l’autre. La question de la réponse politique et policière aux blocages devrait donc rester au cœur du débat, alors que le gouvernement cherche à distinguer les revendications exprimées par les élèves des violences constatées en marge de certaines mobilisations.