Les confessions surprenantes de Barack Obama concernant sa relation avec son épouse : « J’ai souffert d’une grande incapacité pendant un certain temps ! »

L’ex-président américain Barack Obama a reconnu les difficultés qu’il a rencontrées dans sa relation avec son épouse, Michelle Obama.

Lors d’une interview avec Stephen Tiber, président du Hamilton College, Obama a déclaré : « J’ai souffert d’une grande incapacité dans ma relation avec ma femme, c’est pourquoi j’essaie maintenant de compenser cela en faisant quelques choses amusantes de temps en temps. »

Il a expliqué que ses deux mandats présidentiels, de 2009 à 2017, avaient eu un impact négatif sur sa relation avec Michelle. Lors d’une précédente interview en mai 2023, Obama a mentionné que quitter la Maison Blanche l’avait beaucoup aidé à améliorer les choses, en précisant : « Laisse-moi te dire que quitter la Maison Blanche et avoir plus de temps avec elle a beaucoup aidé », exprimant sa gratitude envers sa femme qui « lui pardonne ses défauts ».

De son côté, Michelle a révélé en décembre 2022 un autre aspect des défis qu’ils ont rencontrés. Elle a avoué qu’elle « n’a pas supporté » son mari « pendant dix années entières », lorsque leurs filles, Malia (26 ans aujourd’hui) et Sasha (23 ans), étaient encore jeunes. Elle a précisé qu’elle ne cherchait pas à se moquer en disant cela, mais qu’elle racontait une réalité qu’ils avaient vécue.

Michelle a ensuite partagé sa philosophie personnelle sur le mariage, déclarant : « Le mariage n’est jamais un partage équitable de 50/50 », ajoutant : « Il y a des moments où je suis à 70% et lui à 30%, et d’autres où c’est lui à 60% et moi à 40%. Mais après 30 ans de mariage, je préfère dix années difficiles à trente années faciles. Tout dépend de la façon dont tu vois les choses. »

En avril 2023, Michelle a parlé ouvertement de l’importance de la patience dans le mariage, disant : « Je parle franchement de notre partenariat conjugal parce que le mariage est difficile, et beaucoup de jeunes abandonnent pour des raisons qui font partie de l’engagement fondamental. » Elle a aussi reconnu que les concessions requises dans la vie conjugale « ne sont pas toujours agréables. »

Le couple, marié en octobre 1992, a fait face à une vague de rumeurs de divorce en janvier dernier, après que Barack soit apparu seul lors de plusieurs événements politiques importants, notamment les funérailles du président Jimmy Carter et l’investiture du président Donald Trump.

Cependant, des sources proches de la famille ont démenti ces rumeurs, précisant que Michelle s’était simplement « éloignée de la politique à Washington ». Un ancien membre du personnel de la famille a ajouté : « Ils ne prétendent pas avoir une relation parfaite, et ils ne cherchent pas à montrer qu’ils sont un couple magique. »

Quant à la façon dont Michelle gère les commentaires et l’agitation médiatique autour de sa vie privée, elle a déclaré le mois dernier qu’elle « n’avait jamais lu la section des commentaires en ligne », conseillant aux autres : « Tu ne peux pas vivre à travers les réseaux sociaux. Ne laisse pas cette énergie négative pénétrer dans ton monde. Ces gens ne te connaissent pas, et la plupart de ces choses sont inventées et ne t’apportent rien de bon. »