Conclave sur les retraites : la Cour des comptes pointe les inégalités 

Dans un rapport remis au gouvernement dans le cadre du « conclave » sur l’avenir des retraites, la Cour des comptes tire la sonnette d’alarme. Elle alerte sur un système jugé inéquitable, notamment pour les ouvriers, les femmes et les personnes en mauvaise santé. Selon la Cour, ces catégories subissent davantage le recul de l’âge de départ, se retrouvant plus longtemps « ni en emploi, ni en retraite », autrement dit au chômage, en arrêt maladie ou en invalidité.

Une équité mise à mal par le recul de l’âge de départ

Le dispositif de carrières longues, censé corriger certaines injustices, ne profiterait pas non plus aux plus modestes. Les quatre premiers déciles de pension ne représentent que 13 % des bénéficiaires, quand la majorité se concentre dans la moyenne des revenus. L’écart d’espérance de vie à 65 ans entre cadres et ouvriers reste, lui, significatif : deux ans chez les femmes, trois ans chez les hommes. Une réalité qui conforte l’analyse du président de la Cour, Pierre Moscovici : « L’équité à l’intérieur d’une même génération n’est pas garantie. »

Une critique de l’indexation sur l’inflation et des pistes d’ajustement

Autre pilier attaqué : le mécanisme d’indexation des pensions sur l’inflation. Pour la Cour des comptes, cette méthode nuit à l’équilibre financier du système. Elle préconise une indexation sur les salaires, jugée plus juste pour les générations futures, et potentiellement plus soutenable à long terme. Le rapport souligne également l’ambivalence du système actuel sur le plan économique. Si les exonérations de cotisations retraite ont permis d’améliorer la compétitivité des bas salaires, les prélèvements restent très élevés sur les plus hauts revenus. Une situation qui, selon la Cour, pourrait nuire à l’emploi très qualifié. Alors que le déficit des retraites pourrait atteindre 30 milliards d’euros d’ici 2045 malgré la réforme de 2023, le gouvernement est désormais face à un dilemme : réformer plus profondément ou revoir les équilibres en s’attaquant à des sujets jusque-là tabous. Parmi eux, l’âge de départ à la retraite et la refonte de l’indexation. Le débat ne fait que commencer.