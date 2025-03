Comment surmonter la peur de l’avion ? Quelques conseils efficaces

De nombreuses personnes souffrent d’anxiété et de peur lorsqu’elles voyagent en avion, bien que les statistiques montrent que l’avion est l’un des moyens de transport les plus sûrs.



Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), environ 100 000 vols sont opérés chaque jour dans le monde. Le nombre de passagers aériens a atteint 4,4 milliards de personnes en 2024.



Bien que les taux d’accidents aient considérablement diminué, avec un accident pour 1,26 million de vols en 2023, certains voyageurs souffrent encore de la peur de l’avion (aviophobie), une peur intense et persistante de voyager en avion.



Causes de la peur de l’avion



Expérience passée négative : telle qu’un vol difficile ou l’écoute d’histoires de catastrophes aériennes. • Sentiment de perte de contrôle : certaines personnes ont du mal à faire confiance aux pilotes et aux systèmes de navigation modernes. • Claustrophobie : en raison de l’étroitesse de la cabine de l’avion.



Conseils pour surmonter la peur de l’avion



Si vous souffrez d’anxiété pendant vos voyages en avion, le site « Healthline » propose certaines stratégies qui pourraient vous aider à contrôler vos émotions pendant le vol :



Pratiquer des techniques de respiration et de relaxation : inspirez pendant 4 secondes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Les experts suggèrent également de répéter des phrases rassurantes, telles que : « L’avion est le moyen de transport le plus sûr. » • Distraction pendant le vol : téléchargez un film ou un livre divertissant à regarder ou lire pendant le voyage. Utilisez des écouteurs à réduction de bruit pour réduire le stress. • Réduire les stimuli négatifs : baissez le store de la fenêtre pour éviter de voir des scènes qui pourraient causer de l’anxiété. Évitez les boissons contenant de la caféine ou du sucre avant le vol. • Préparation mentale avant le voyage : visitez l’aéroport à l’avance pour vous habituer à l’environnement. Parlez à un spécialiste de la santé mentale pour obtenir des conseils qui aideront à apaiser vos peurs.



Les experts soulignent que si la peur de l’avion devient un obstacle dans votre vie quotidienne, il peut être utile de consulter un thérapeute.