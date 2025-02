Comment protéger vos yeux des effets d’une exposition prolongée aux écrans ?

Si vous passez beaucoup de temps devant un écran pour votre travail, vos yeux peuvent en souffrir. Vous pourriez ressentir des symptômes comme une sécheresse oculaire ou une vision floue.



Le Dr Amy Watts, ophtalmologue à l’hôpital « Massachusetts Eye and Ear », explique dans une interview au magazine « Time » que ces désagréments sont dus à deux facteurs principaux. D’abord, l’attention constante portée à l’écran diminue le nombre de clignements, ce qui peut assécher les yeux.



Une concentration prolongée sur un point fixe sollicite intensément les muscles des yeux, les rendant moins efficaces pour maintenir une vision claire.



Les signes de ce phénomène incluent une vision floue temporaire, des douleurs à la tête, des yeux irrités, des démangeaisons et une sensation générale de fatigue oculaire.



Voici quelques conseils pour préserver la santé de vos yeux :



Faire des pauses fréquentes

Il est recommandé de faire des pauses visuelles régulières tout au long de la journée. Une méthode courante est la règle des 20-20-20 : regarder à 6 mètres pendant 20 secondes toutes les 20 minutes. Toutefois, des recherches récentes suggèrent que des pauses plus longues, comme cinq minutes toutes les heures, pourraient être encore plus bénéfiques pour réduire la fatigue visuelle.



Utiliser des gouttes pour les yeux

Le Dr Watts recommande l’utilisation de gouttes oculaires pour prévenir la sécheresse des yeux causée par un clignement insuffisant.



Il est conseillé de les utiliser régulièrement, notamment si votre travail vous expose à ce genre de problème.



Veiller à un bon éclairage et à la propreté des écrans

Il est crucial de s’assurer que l’éclairage autour de l’écran est adéquat et que l’écran lui-même est propre. Un écran mal éclairé ou sale fatigue davantage les yeux, rendant la concentration plus difficile.