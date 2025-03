Mohamed Salah Ballon d’Or 2025? Les experts donnent leur avis

La star égyptienne Mohamed Salah réalise une saison exceptionnelle avec Liverpool, menant son équipe en tête de la Premier League. Mais une question demeure : cette performance impressionnante sera-t-elle suffisante pour lui permettre de remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football – le Ballon d’Or 2025 ?

Ces dernières semaines, plusieurs experts et analystes ont partagé des opinions et des déclarations intéressantes sur les chances de l’Égyptien de figurer parmi les favoris, face à une concurrence acharnée de joueurs comme Vinícius Júnior et Mbappé, sans oublier l’impact de ses performances internationales avec l’Égypte.

Jamie Carragher :

S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a estimé que « la participation de Mohamed Salah avec l’Égypte pourrait être un obstacle, car les performances dans les grandes compétitions jouent un rôle clé dans l’attribution du Ballon d’Or. »

Il a précisé : « En général, les joueurs qui brillent en Ligue des champions ou dans les tournois majeurs ont un avantage, ce qui place actuellement le Real Madrid en position favorable. »

Plus tard, Carragher a clarifié ses propos via un post sur la plateforme X, expliquant : « Mon point était que Salah part avec un handicap pour le Ballon d’Or s’il ne brille pas dans un tournoi majeur au même niveau que celui affiché en championnat. »

Daniel Sturridge :

Après la victoire de Liverpool contre Manchester City en février 2025, l’ancien attaquant des Reds, Daniel Sturridge, a déclaré sur Sky Sports : « Mohamed Salah doit absolument faire partie des principaux candidats pour le Ballon d’Or, sinon la discussion autour de cette récompense n’a plus de sens. »

Il a ajouté : « Nous devons désormais le considérer parmi les cinq meilleurs, voire même les trois premiers dans les votes. »

Arsène Wenger :

L’ancien entraîneur d’Arsenal a affirmé que Salah « ne peut être écarté d’aucune liste de nominations. Il a marqué et délivré une passe décisive ayant permis à Liverpool d’engranger 31 points cette saison. » Il a également salué sa capacité à allier but et création de jeu, notant que l’attaquant continue de progresser avec le temps.

Luis García et Paul Merson :

Après la victoire de Liverpool contre Lille en janvier, Luis García, ancien joueur des Reds, a déclaré : « Les statistiques de Salah parlent d’elles-mêmes. S’il remporte deux trophées, il mérite d’être parmi les trois premiers. »

Paul Merson, ex-star d’Arsenal, a également encensé l’Égyptien, le décrivant comme « un joueur qui change constamment le cours des matchs », soulignant sa supériorité sur de nombreux joueurs de Premier League.

Autres avis :

Dans une déclaration controversée, l’entraîneur anglais Sam Allardyce a estimé que « Vinícius Júnior pourrait être le favori pour le Ballon d’Or cette année, notamment grâce à ses performances avec le Real Madrid. »

De son côté, Andy Townsend a souligné que « la régularité et la constance de Salah au fil des années font de lui un joueur fiable, ce qui renforce ses chances de remporter le trophée si son équipe continue de gagner des titres ».

Mohamed Salah et le rêve ultime

Alors que Mohamed Salah continue d’impressionner en menant Liverpool, l’issue du Ballon d’Or dépendra des résultats de son équipe dans les grandes compétitions et de sa capacité à remporter la Ligue des champions ainsi que la Premier League cette saison.

Les prochaines semaines nous diront si la star égyptienne réalisera son rêve historique en devenant le premier joueur arabe et africain à décrocher le Ballon d’Or.