Comment le voyage dans l’espace affecte-t-il le corps humain ?

Après neuf mois passés bloqués à bord de la Station spatiale internationale, deux astronautes américains ont entamé leur voyage de retour vers la Terre à bord du vaisseau SpaceX Crew Dragon , selon des images diffusées en direct par l’agence spatiale américaine NASA .

Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams devraient amerrir dans les eaux au large des côtes de la Floride vers 18 heures, heure locale (22 :00 GMT), aujourd’hui (mardi).

Ils étaient arrivés à la station spatiale au début du mois de juin à bord du premier vol d’essai habité du vaisseau Starliner de Boeing. Leur mission ne devait initialement durer que huit jours, mais de nombreux problèmes techniques du vaisseau les ont contraints à rester plus longtemps dans l’espace.

Mais comment l’espace affecte-t-il le corps humain ?

Passer du temps dans l’espace, où la gravité est inexistante, où il n’y a pas de lumière solaire directe et où les niveaux de radiation varient, représente un véritable défi physique.

Un rapport publié par le réseau britannique Sky News met en évidence les principaux risques sanitaires auxquels sont confrontés les astronautes dans l’espace :

Radiation spatiale

Les astronautes sont exposés à des radiations à haute énergie dans l’espace, contrairement à la Terre, où l’atmosphère et le champ magnétique terrestre offrent une protection efficace.

Les experts estiment que cette exposition peut entraîner des dommages à l’ADN, augmenter le risque de cancer, provoquer des effets neurodégénératifs, des problèmes cardiovasculaires et des perturbations du système immunitaire.

Le champ magnétique terrestre offre une certaine protection aux astronautes de la Station spatiale internationale, car ils restent relativement proches de la Terre, à environ 400 kilomètres d’altitude.

Cependant, lorsqu’ils voyagent plus loin, comme lors des missions vers la Lune située à environ 383 400 kilomètres, ils sont soumis à des doses de radiation bien plus élevées.

Effets de l’absence de gravité

La gravité joue un rôle crucial dans la régulation des fonctions corporelles. Son absence a donc des effets négatifs sur la santé humaine, selon les experts.

Sans gravité, les astronautes perdent de la densité osseuse, ce qui rend leurs os plus faibles et plus fragiles.

Selon la NASA, la densité osseuse des astronautes diminue d’environ 1 % par mois passé dans l’espace, en l’absence de mesures préventives.

De plus, les astronautes subissent une atrophie musculaire au cours de leur séjour spatial.

Sur Terre, la perte de densité osseuse et l’atrophie musculaire sont généralement associées au vieillissement naturel, à un mode de vie sédentaire ou à certaines maladies.

L’absence de gravité provoque également une redistribution des fluides corporels vers le haut du corps, entraînant un gonflement du visage et une augmentation de la pression intracrânienne, ce qui peut affecter la vision.

Les maux de tête sont également largement signalés par les astronautes. Une étude publiée l’année dernière a révélé que 22 des 24 astronautes interrogés, ayant passé jusqu’à 26 semaines dans l’espace, ont fréquemment souffert de maux de tête pendant leur mission.

Effets psychologiques

On sait que vivre dans des espaces confinés et isolés, avec des interactions sociales limitées, a un impact négatif sur la santé mentale des individus. C’est exactement la situation que vivent les astronautes lorsqu’ils quittent la Terre.

Selon Afshin Beheshti, directeur du Centre de médecine biomédicale spatiale à l’Université de Pittsburgh aux États-Unis, cette situation peut entraîner du stress, des troubles du sommeil, une diminution des performances cognitives et des troubles de l’humeur chez les astronautes.

Le voyage spatial a-t-il des effets à long terme ?

Les études indiquent que la plupart des astronautes qui passent du temps dans l’espace récupèrent de la majorité des effets biologiques subis, en fonction de la durée de leur mission.

Par exemple, si un astronaute passe cinq mois dans l’espace, il lui faudra environ la même durée pour se rétablir complètement de la plupart des effets biologiques.

Cependant, certains problèmes peuvent persister.

Une étude publiée en 2022 a documenté une perte osseuse chez 17 astronautes ayant séjourné à bord de la Station spatiale internationale pour des missions d’une durée moyenne de cinq mois et demi.

Un an après leur retour, ces astronautes ont montré en moyenne une diminution de la densité osseuse du tibia – un des os du bas de la jambe – de 2,1 % et une réduction de la résistance osseuse de 1,3 %.

Les recherches indiquent également que certains astronautes peuvent souffrir de troubles visuels permanents en raison des déplacements des fluides corporels causés par l’absence de gravité et des modifications de la pression intracrânienne qui affectent les yeux.

Cette condition est souvent liée à un syndrome appelé « syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux » (SANS).

Pour ceux qui participent uniquement à des missions de courte durée, de quelques jours en orbite terrestre basse, environ 95 % des effets biologiques observés disparaissent après leur retour sur Terre.