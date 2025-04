Comment la série « Adolescence » est-elle devenue un outil éducatif dans les écoles britanniques ?

Le gouvernement britannique a annoncé lundi que la série Adolescence (Teenagehood), produite par Netflix et explorant les effets néfastes auxquels les jeunes sont exposés en ligne, sera diffusée dans les collèges et lycées à travers tout le Royaume-Uni, et ce malgré les débats sociaux qu’elle a suscités dans le pays.

Le Premier ministre Keir Starmer, qui a visionné la série avec ses deux adolescents, a déclaré : « C’est une initiative importante pour encourager un maximum d’élèves à regarder ce programme », diffusé depuis le 13 mars. Il s’agit de l’une des productions les plus regardées dans le monde sur Netflix, avec plus de 66,3 millions de vues au 25 mars, selon la plateforme.

Au Royaume-Uni, cette mini-série est devenue un véritable phénomène de société, la presse ayant largement couvert les thèmes abordés. La série raconte l’histoire de Jamie, un garçon de 13 ans arrêté pour avoir poignardé à mort une camarade.

En quatre épisodes, tous filmés en un seul plan-séquence, la série explore les causes possibles de cet acte violent, notamment l’influence des discours misogynes, du machisme ambiant et la difficulté pour les adolescents à contrôler leur usage des réseaux sociaux.

Keir Starmer a insisté sur le fait que « parler franchement des évolutions dans leur façon de communiquer, du contenu qu’ils consomment, et comprendre les discussions qu’ils ont entre eux est essentiel si nous voulons vraiment les aider (…) à faire face aux influences néfastes. »

Le Premier ministre a rencontré lundi à Downing Street les créateurs de la série, des représentants d’associations caritatives et des adolescents.

Jack Thorne, co-scénariste de la série, a déclaré : « Nous avons créé ce programme pour susciter le débat. (…) Le fait qu’il soit diffusé dans les écoles dépasse toutes nos attentes. »

Maria Neophytou, de l’association de protection de l’enfance NSPCC, a salué cette décision tout en soulignant que « nous ne pouvons pas attendre des enseignants et des parents qu’ils assument seuls toutes les responsabilités. » Elle a ajouté que « les entreprises technologiques doivent faire du bien-être des enfants une priorité » et qu’« il est de leur responsabilité de veiller à ce que leurs plateformes soient conçues pour être sûres pour les jeunes utilisateurs. »

Au Royaume-Uni, la loi sur la sécurité en ligne a été adoptée en 2023 et est entrée en vigueur, imposant notamment aux plateformes des obligations renforcées pour supprimer les contenus illégaux.