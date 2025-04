SANTÉ – Combien d’heures doivent séparer deux repas  ?

De nombreuses personnes mangent lors de la journée dès qu’elles ressentent la faim, sans réfléchir à l’intervalle idéal entre les repas, afin d’éviter des problèmes digestifs ou de santé.

Dans ce contexte, la chaîne américaine Fox News a interrogé des experts en nutrition sur le moment optimal pour prendre ses repas et sur le nombre d’heures recommandé entre chaque repas.

Dawn Menning, diététicienne agréée en Californie, a déclaré :

« Le moment des repas quotidiens peut avoir un impact significatif sur la santé globale, car il influe sur le rythme circadien du corps, lequel aide à réguler le métabolisme, les niveaux d’énergie, le poids, et peut, à long terme, influencer le risque de développer des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. »

Pour sa part, la diététicienne britannique Ro Huntriss a affirmé que les recherches montrent qu’une bonne répartition des repas peut contribuer à stabiliser la glycémie, améliorer la digestion et optimiser la fonction métabolique en général.

L’intervalle idéal

Selon Huntriss, il est recommandé d’attendre de 4 à 6 heures entre chaque repas pour favoriser la santé et le contrôle du poids.

Elle ajoute :

« Certaines personnes préfèrent que l’intervalle entre le petit-déjeuner et le déjeuner soit plus court, et que celui entre le déjeuner et le dîner soit un peu plus long. » En fin de compte, il faut s’en tenir globalement à cette fourchette. »

Menning pensait cependant que l’intervalle entre les repas devrait être un peu plus court. Elle estime qu’un repas toutes les 3 à 4 heures est idéal pour aider à réguler la glycémie, faciliter la digestion et maintenir l’énergie.

Elle souligne également que les recherches indiquent que le délai entre le dîner et le petit-déjeuner du lendemain matin ne devrait pas être inférieur à 12 heures, pour une meilleure santé.

Manger trop souvent

Huntriss avertit :

« Manger trop fréquemment (6 fois ou plus par jour) est associé à un risque accru de maladies, probablement en raison des fluctuations constantes de la glycémie et de l’insuline. » En revanche, de plus longs intervalles entre les repas soutiennent les processus naturels de l’organisme. »

Manger tard le soir

Menning explique que manger tard le soir « peut nuire au métabolisme du glucose et augmenter le risque de troubles métaboliques ».

Elle ajoute que les études ont montré que dîner tôt a un effet plus bénéfique sur la perte de poids que de dîner tard.

Huntriss, de son côté, affirme que prendre le dîner tôt peut améliorer le métabolisme du glucose, réduire les inflammations et favoriser des processus comme l’autophagie (réparation cellulaire) et la résistance au stress.