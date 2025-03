Combien d’épisodes faut-il regarder avant d’abandonner une série ? Les chiffres ont parlé

Regarder une nouvelle série peut être un pari risqué : certains épisodes nous captivent immédiatement, tandis que d’autres peinent à nous convaincre. La question se pose alors : combien d’épisodes faut-il visionner avant de décider si une série en vaut la peine ? Selon une étude menée par le journaliste américain Daniel Parris et relayée par Numérama, le point de bascule se situerait autour du sixième ou septième épisode. C’est généralement à ce stade que la plupart des séries commencent à obtenir des notes élevées sur la plateforme IMDb, confirmant qu’elles ont trouvé leur rythme et capté l’intérêt du public.

Cependant, ce chiffre n’est pas une règle absolue. Certaines séries considérées comme cultes aujourd’hui ont mis plus de temps à convaincre les spectateurs. Buffy contre les vampires, BoJack Horseman ou encore Seinfeld n’ont atteint leur seuil de popularité qu’après 8 à 16 épisodes. À l’inverse, le format actuel des séries, plus court avec des saisons de 8 à 12 épisodes, ne laisse plus autant de place à l’installation progressive des intrigues. De nombreux programmes misent sur un démarrage percutant, comme Reacher, The Diplomat ou Paradise, pour capter rapidement l’attention.

L’étude montre également qu’une série longue commence souvent à décliner après la cinquième ou sixième saison. C’est le cas de Game of Thrones ou The Walking Dead, dont les dernières saisons ont divisé les fans. Ainsi, si après six épisodes d’une nouvelle saison vous ressentez un désintérêt croissant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Dans un paysage audiovisuel saturé, ces repères permettent d’optimiser son temps de visionnage et d’éviter de s’accrocher inutilement à une série qui ne nous convainc pas.