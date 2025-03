Coca-Cola, McDo, Tesla… Les marques américaines boudées par les Français 

La politique de Donald Trump ne se contente pas de faire du bruit à Washington : elle a aussi un effet direct sur les habitudes de consommation des Français. C’est ce que révèle un sondage Ifop commandé par le site NYC.fr. Résultat : la popularité des États-Unis s’effondre, et certains emblèmes de la culture américaine commencent à en faire les frais.

Des produits boycottés, une image au plus bas

Seuls 25 % des sondés déclarent aujourd’hui avoir une bonne image des États-Unis — un effondrement spectaculaire par rapport aux 65 % enregistrés pendant le second mandat de Barack Obama. Le rêve américain ne fait plus rêver : l’envie d’étudier, de travailler ou même de voyager aux USA chute de manière marquée. Cette désaffection se traduit concrètement : près de deux Français sur trois (62 %) soutiennent les appels au boycott des marques américaines. Un sur trois affirme même avoir déjà changé ses habitudes. Les symboles du soft power made in USA sont en première ligne : 48 % achètent moins de Coca-Cola, 44 % boudent McDonald’s, 19 % disent éviter Tesla.

Un boycott générationnel et transversal

L’Ifop évoque un phénomène inédit dans les relations franco-américaines : un mouvement structuré, qui traverse les générations et dépasse les clivages politiques. Seniors, catégories aisées, jeunes diplômés… Tous semblent trouver une motivation différente pour tourner le dos aux produits américains : rejet de la politique étrangère de Trump, solidarité avec les causes sociales, ou simple ras-le-bol face à l’hégémonie culturelle des États-Unis. Pour François Kraus, directeur du pôle politique à l’Ifop, il ne s’agit pas d’une tendance passagère. La cristallisation actuelle pourrait durablement affecter le paysage de la consommation en France. Le made in USA n’a jamais été aussi contesté.