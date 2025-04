« CNews véhicule beaucoup d’idées d’extrême droite » : le clash entre Eric Coquerel (LFI) et Romain Desarbres

Ils ne sont pas d’accord. Et ne le seront sûrement jamais. Invité de La Matinale de CNews ce vendredi 11 avril 2025, le député La France Insoumise (LFI) Eric Coquerel a échangé de façon houleuse avec le présentateur Romain Desarbres.

Dans cette séquence très relayée et très discutée sur X, Eric Coquerel parle d’abord de « presse d’extrême droite » en citant CNews. « Ce n’est pas du tout une chaîne d’extrême droite« , le coupe Romain Desarbres.

S’opère alors un duel d’arguments entre les deux hommes.

Romain Desarbres : « Non, non, non, stop, vous ne pouvez pas dire que CNews est une chaîne d’extrème droite alors que vous êtes invité ! «

Eric Coquerel : « Je donne mon point de vue, c’est ma liberté d’opinion, vous êtes pour la liberté d’expression«

Romain Desarbres : « Ok, c’est votre point de vue, vous avez le droit d’en changer… »

Eric Coquerel : « Vous pouvez à un moment donné avoir des lignes éditoriales d’extrême droite, et vous savez très bien qu’on a aussi décidé de ne plus venir dans les débats et uniquement dans les Matinales. Disons qu’il y a des tranches dans CNews qui véhiculent beaucoup d’idées d’extrème droite, ou en tout cas, du camp le plus extrême…«