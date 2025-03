Claude Darroze renonce à son étoile Michelin pour se rapprocher de ses racines

À l’heure où le Guide Michelin va dévoiler son palmarès 2025, certaines décisions ne sont pas venues des inspecteurs… mais des chefs eux-mêmes. À Langon, en Gironde, Claude Darroze a préféré tourner le dos à la course aux distinctions. Une décision rare, mûrement réfléchie, qui redéfinit la philosophie de son établissement. Longtemps étoilé, le restaurant familial « Maison Darroze » a rendu son célèbre macaron à l’automne dernier. Un choix assumé, mû par le désir de retrouver une clientèle plus locale, plus fidèle, et de s’affranchir du carcan imposé par les codes gastronomiques du guide rouge.

Retrouver l’esprit de la maison

Claude Darroze ne cache pas que l’annonce a d’abord désorienté ses équipes. Mais il insiste : ce n’est pas un renoncement à l’exigence, bien au contraire. « Nous continuons à travailler avec les mêmes produits, la même rigueur. Simplement, on veut proposer une cuisine plus libre, plus instinctive. » Derrière ce repositionnement, il y a une volonté très claire : celle de redevenir un lieu accessible pour les habitants du coin. « J’ai grandi ici, ces gens, je les connais, je les aime. Et j’ai eu mal de voir qu’ils n’osaient plus pousser notre porte. » Résultat, la Maison Darroze a revu ses prix à la baisse – environ 30 % de réduction sur la carte – et s’est muée en brasserie haut de gamme, à mi-chemin entre le bistrot et la gastronomie.

D’autres chefs déchus… sans l’avoir choisi

Mais tous les établissements qui perdent leur étoile ne le font pas de leur plein gré. C’est le cas de Christophe Dupouy, à Mont-de-Marsan, dont le restaurant « Les Clefs d’Argent » était étoilé depuis seize ans. Le chef landais a appris la nouvelle une dizaine de jours avant l’annonce officielle. Plutôt que d’attendre la confirmation du Guide, il a choisi d’informer directement ses clients, dans une lettre émouvante publiée sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas l’étoile qui compte, écrit-il, c’est ce qu’on vit ensemble, soir après soir. » Touché mais pas abattu, il affirme vouloir poursuivre dans la même direction, fidèle à sa cuisine de terroir. Le Michelin, de son côté, s’est engagé à communiquer les raisons de ce déclassement courant avril. D’ici là, Christophe Dupouy garde le cap. « On verra si on doit se remettre en question », glisse-t-il. Et peut-être se relancer dans la course l’an prochain.