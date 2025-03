Clap de fin au Centre Pompidou : cinq ans de fermeture !

C’est une page qui se tourne pour l’un des lieux les plus emblématiques de l’art moderne. Après près d’un demi-siècle d’existence, le Centre Pompidou s’apprête à tirer le rideau ce lundi soir pour un chantier de rénovation XXL qui s’étalera jusqu’en 2030.

Depuis vendredi, Beaubourg offre une ultime parenthèse festive à ses visiteurs : entrée gratuite, performances, DJ sets et ateliers en tout genre avant une mise en sommeil forcée. Car dès lundi 21 heures, les 2.000 œuvres actuellement exposées sur 12.000 m² seront déplacées en semi-remorques vers des réserves ou d’autres musées, en France comme à l’étranger.

Mais cette fermeture n’entraîne pas la disparition des collections du Centre Pompidou. Une partie sera visible au Grand Palais rénové, tandis que d’autres pièces voyageront à Malaga, Shanghai, Bruxelles, et même aux États-Unis, en Australie ou au Japon.

Inauguré en 1977, ce temple de l’art contemporain, voulu par Georges Pompidou et imaginé par Renzo Piano et Richard Rogers, a révolutionné l’accès à la culture avec son architecture tubulaire audacieuse et son esprit d’ouverture. Fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année, le bâtiment multicolore devra subir un vaste désamiantage et une refonte technique d’ampleur pour préparer son grand retour.

D’ici là, Paris devra composer sans l’un de ses joyaux culturels… et les amateurs d’art moderne, eux, devront s’armer de patience.