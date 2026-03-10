La saga Rambo s’apprête à revenir au cinéma sous une nouvelle forme. Un préquel consacré à la jeunesse du célèbre soldat, intitulé John Rambo, est actuellement en tournage en Thaïlande. Le film racontera les premières années du personnage avant les événements du premier long-métrage de la franchise sorti en 1982.

Selon Deadline, le rôle principal sera confié à l’acteur américain Noah Centineo, qui incarnera une version plus jeune de John J. Rambo. Une manière pour la production de revenir aux origines du personnage devenu une figure emblématique du cinéma d’action.

Sylvester Stallone absent à l’écran mais impliqué dans le projet

Indissociable de la saga depuis plus de quarante ans, Sylvester Stallone ne reprendra pas cette fois le rôle du vétéran du Vietnam. L’acteur participera toutefois au film en tant que producteur exécutif, une première dans l’histoire de la franchise, toujours selon Deadline.

Stallone a profondément marqué la série de films : il a incarné le personnage dans cinq longs-métrages entre 1982 et 2019, contribué à leur écriture et même réalisé l’un d’eux, Rambo (2008). Au total, la franchise a généré plus de 800 millions de dollars au box-office mondial.

Une histoire centrée sur les origines du personnage

Réalisé par le cinéaste finlandais Jalmari Helander, connu notamment pour le film d’action Sisu, ce nouvel opus entend explorer une période encore peu racontée de la vie du héros. Le film se déroule bien avant les événements de First Blood (1982), qui montrait un ancien soldat traumatisé par la guerre du Vietnam.

Le projet adoptera une approche plus réaliste et sombre. Sur le réseau social X, le réalisateur évoque « un Rambo dépouillé, brut et authentique », centré sur « l’endurance, la survie et l’innocence perdue ».

Un tournage réparti dans plusieurs régions de Thaïlande

Le tournage se déroule actuellement à Bangkok et dans plusieurs régions du pays, notamment Krabi, Phang Nga et Kanchanaburi. Le casting réunit également Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White et Tayme Thapthimthong.

Produite par Lionsgate, la production espère offrir un nouveau souffle à l’une des franchises d’action les plus célèbres du cinéma, en explorant les origines du personnage qui a marqué toute une génération de spectateurs.