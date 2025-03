Chute d’un dauphin géant sur un bateau de pêche en nouvelle-zélande

Une sortie de pêche tranquille s’est transformée en « un chaos total » pour trois Néo-Zélandais lorsqu’un dauphin pesant plus de 400 kilogrammes est tombé d’en haut sur leur petit bateau.



Aucun des hommes n’a été gravement blessé lorsque le dauphin de type « goulot de bouteille » ou « bottlenose », mesurant 3,4 mètres, a sauté sur le bateau ouvert vendredi, selon Dean Harrison, propriétaire du bateau qui mesure environ 16 pieds.



Harrison et ses compagnons pêchaient près de « Hole in the Rock », un site pittoresque au large de la côte nord de la Nouvelle-Zélande, tandis que des dauphins nageaient joyeusement devant eux.



Soudain, ils ont vu une ombre bloquer la lumière du soleil éclatante, puis ils ont entendu un bruit de collision énorme avant que le chaos ne s’installe.



Harrison a déclaré : « Ce dauphin a décidé de sauter sur le bateau pour nous dire bonjour. Tout allait bien, puis comme si la foudre nous avait frappés, nous nous sommes retrouvés avec un énorme dauphin frappant tout à l’intérieur du bateau. »



Les mouvements violents du dauphin ont brisé toutes les cannes à pêche à bord, endommagé gravement la proue, tandis que les trois hommes se tenaient aux bords du bateau.



L’un d’eux a subi de légères blessures à son bras en raison du frottement du dauphin contre son dos et son épaule, mais tous, y compris le dauphin, ont survécu sans blessures graves.