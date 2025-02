Christopher Nolan a refusé de réaliser un James Bond à cause d’un contrôle créatif trop strict

Le réalisateur britannique Christopher Nolan, connu pour son attachement à une liberté artistique totale, a sérieusement envisagé de diriger un film de la saga James Bond après la sortie de Tenet en 2020. Cependant, un désaccord avec la productrice Barbara Broccoli a rapidement mis fin aux discussions. Selon Variety, cette dernière a imposé une condition non négociable : aucun réalisateur ne pouvait avoir le final cut, c’est-à-dire le dernier mot sur le montage du film. Un contrôle que Nolan refuse catégoriquement de céder, préférant ainsi abandonner le projet et se consacrer à Oppenheimer, un choix qui s’est avéré payant avec un succès critique et commercial retentissant.

Cette décision met en lumière le contrôle rigoureux exercé depuis des décennies par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sur la franchise. Ils ont toujours gardé la main sur l’aspect créatif des films, limitant ainsi la liberté des réalisateurs. Mais la récente acquisition de MGM par Amazon en 2022 pourrait changer la donne. Selon Variety, Amazon souhaite moderniser James Bond en diversifiant les formats, avec des spin-offs et des séries, tout en prenant progressivement le contrôle créatif de la saga. Barbara Broccoli conserverait un rôle de consultante, mais son retrait progressif pourrait permettre à des réalisateurs comme Nolan d’apporter leur propre vision à la franchise.

Si la porte semble fermée pour l’instant, l’avenir de James Bond pourrait évoluer vers plus de flexibilité artistique, notamment avec l’implication croissante d’Amazon MGM Studios. Ce changement pourrait rouvrir la discussion avec Nolan, qui n’a jamais caché son admiration pour la saga et son désir d’y apporter sa touche personnelle. Reste à savoir si les nouvelles orientations permettront un jour au cinéaste de réaliser son propre James Bond, selon ses propres règles.