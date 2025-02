ChatGPT et sa Nouvelle Fonctionnalité : La Recherche Approfondie

Un Outil d’Analyse et de Synthèse Avancée

OpenAI a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « recherche approfondie » (deep research) dans ChatGPT. Contrairement à un simple chatbot cherchant à répondre rapidement aux requêtes, cet outil se distingue par sa capacité à structurer des faits et des analyses pour fournir des réponses approfondies et documentées. Bien qu’il ne soit pas parfait, il rivalise avec l’outil NotebookLM de Google et se positionne parmi les solutions d’intelligence artificielle les plus avancées. Lors des tests, aucune hallucination n’a été détectée parmi les nombreuses réponses générées.



Un Accès Réservé aux Abonnés Premium

Actuellement, la recherche approfondie est accessible uniquement via ChatGPT Pro, un abonnement facturé 200 dollars par mois. Cependant, OpenAI prévoit de l’étendre aux abonnés ChatGPT Plus (20 dollars par mois) d’ici environ un mois, sous réserve du bon déroulement des tests.



Un Fonctionnement Axé sur l’Exploration du Web

Selon OpenAI, cette fonctionnalité adopte une approche méthodique pour répondre aux requêtes, en consultant des sources en ligne en temps réel et en fournissant une synthèse cohérente. Contrairement à d’autres outils IA, elle se rapproche davantage du travail d’un assistant de recherche humain en documentant ses réponses et en affichant des références détaillées.



Comparée à Operator, une autre fonctionnalité de ChatGPT permettant de rechercher sur le web, la recherche approfondie se veut plus analytique et plus riche en informations.



Un Processus Rapide, Mais Non Instantané

Bien que plus efficace que les recherches humaines, ce système ne fournit pas de réponses instantanées. Chaque requête prend entre 5 et 30 minutes, et l’outil affiche des notes intermédiaires tout au long du processus.



Par exemple, lors d’une recherche sur l’histoire de la restauration rapide, il a précisé : « J’ai recherché le nombre de restaurants McDonald’s dans les années 60 », illustrant ainsi une approche plus rationnelle et compréhensible du raisonnement de l’IA.



Des Réponses Riches et Argumentées

Lors de tests sur des sujets complexes comme l’analyse du marché des logiciels de retouche photo, le fonctionnement des montres mécaniques ou encore l’évolution de la liberté d’expression aux États-Unis entre 1900 et 1950, la recherche approfondie a fourni des réponses détaillées, avec des faits précis et des analyses argumentées. Elle inclut également des citations similaires à celles de Wikipédia, offrant ainsi des pistes supplémentaires pour approfondir un sujet.



Quelques Limitations et Axes d’Amélioration

Malgré ses performances impressionnantes, certaines faiblesses subsistent :



Un manque de sens critique : L’IA a tendance à adopter un ton trop positif, ce qui peut altérer les évaluations objectives.

Des recommandations produits biaisées : Pour des conseils d’achat, ses suggestions sont parfois influencées par le prix plutôt que par la qualité ou l’adéquation aux besoins de l’utilisateur.

L’accès limité à certaines sources : L’outil peine à exploiter des documents protégés par des paywalls ou des fichiers PDF archivés.

L’absence de graphiques et de schémas : Bien qu’il propose d’en inclure, ces éléments visuels ne sont pas encore générés dans les réponses.

Un Pas Vers l’Avenir de la Recherche IA

Malgré ces limites, la recherche approfondie marque une avancée majeure dans l’intégration de l’IA dans les outils de recherche. Si OpenAI parvient à améliorer ses capacités et à combler ses lacunes, cet outil pourrait révolutionner la manière dont nous accédons et analysons l’information.