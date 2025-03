C’était un 3 mars : première de l’opéra Carmen

Le 3 mars 1875, Carmen, l’opéra en quatre actes de Georges Bizet, est présenté pour la première fois à l’Opéra-Comique de Paris. Inspiré de la nouvelle éponyme de Prosper Mérimée, cet opéra bouscule les conventions du genre en mettant en scène une héroïne indépendante et libre, incarnée par une cigarière andalouse au destin tragique. Pourtant, cette première est un échec retentissant. Le public, habitué à des récits plus édulcorés, est déconcerté par le réalisme de l’œuvre et par le caractère sulfureux de Carmen. La presse est sévère et reproche à Bizet une musique jugée trop audacieuse et une intrigue immorale. Profondément affecté par cet accueil glacial, Bizet s’éteint prématurément le 3 juin 1875, sans savoir que son œuvre deviendra l’un des opéras les plus joués au monde.

Une œuvre novatrice et scandaleuse

Lorsqu’il reçoit la commande de Carmen, Bizet est un compositeur reconnu mais encore à la recherche d’un succès majeur. Il choisit d’adapter la nouvelle de Mérimée avec l’aide des librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Dès le départ, l’œuvre rompt avec les standards de l’opéra-comique : l’héroïne n’est ni noble ni vertueuse, mais une femme de caractère qui refuse toute soumission. De plus, Bizet introduit une orchestration riche et puissante, mêlant influences espagnoles et lyrisme dramatique. La partition regorge d’airs inoubliables, comme la Habanera (L’amour est un oiseau rebelle) ou le Chœur des Cigarières. Mais cette modernité choque le public parisien, qui perçoit l’œuvre comme trop réaliste et subversive. L’accueil est si froid que Carmen peine à remplir les salles, et Bizet, découragé, s’éloigne du monde musical.

Un succès posthume et une reconnaissance mondiale

Quelques mois après la mort de Bizet, Carmen est reprise à Vienne en octobre 1875, où elle connaît un triomphe retentissant. La critique autrichienne salue la force dramatique et la richesse musicale de l’œuvre. Dès lors, l’opéra s’impose dans les plus grandes maisons lyriques du monde : Londres, Saint-Pétersbourg, New York… En France, il faut attendre 1883 pour que Carmen soit rejouée à l’Opéra-Comique, cette fois sous les acclamations du public. Ce retournement marque le début de la gloire posthume de Bizet, dont l’opéra devient un incontournable du répertoire. Aujourd’hui, Carmen est l’un des opéras les plus interprétés au monde, dépassant largement son statut initial d’œuvre controversée pour s’ériger en chef-d’œuvre absolu de l’art lyrique.