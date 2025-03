C’était un 26 mars : Mort de Ludwig van Beethoven

Le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven s’éteint à Vienne, emporté à 56 ans par une grave maladie du foie. Un orage gronde au moment de sa mort, comme un dernier écho dramatique à la vie tourmentée du compositeur. Sa disparition bouleverse l’Europe musicale. Le 29 mars, entre 10 000 et 30 000 personnes, parmi lesquelles Franz Schubert, suivent son cercueil jusqu’au cimetière de Währing. Beethoven, l’un des plus grands compositeurs de l’histoire occidentale, entre définitivement dans la légende.

Pendant près de deux siècles, les causes exactes de sa mort ont suscité de nombreuses hypothèses. Le diagnostic initial évoquait une cirrhose du foie, corroborée par l’autopsie. Mais en 2023, une équipe internationale de chercheurs a analysé cinq mèches de cheveux authentifiées de Beethoven, permettant de séquencer les trois quarts de son génome. Les résultats montrent une forte prédisposition génétique aux maladies hépatiques, aggravée par une infection à l’hépatite B contractée dans les dernières années de sa vie et une consommation régulière d’alcool.

En revanche, l’analyse génétique n’a pas permis d’expliquer la cause de sa surdité. Aucune mutation connue associée à ce type de trouble auditif n’a été identifiée. Les scientifiques estiment qu’il aurait fallu étudier les os de son oreille interne pour en savoir plus, mais ces éléments, prélevés lors de son autopsie, ont disparu. La cause exacte de sa surdité reste donc inconnue.