C’était un 19 mars : Mort tragique de l’explorateur Cavelier de La Salle

Le 19 mars 1687, René-Robert Cavelier de La Salle est assassiné par ses propres hommes dans les plaines du Texas, mettant fin à l’un des destins les plus marquants de l’exploration française en Amérique du Nord. Aventurier visionnaire, il avait consacré sa vie à la découverte et à la prise de possession de vastes territoires pour la couronne de France. En 1682, il avait descendu le Mississippi jusqu’à son embouchure, proclamant la Louisiane au nom de Louis XIV. Fort de cette réussite, il avait entrepris une nouvelle expédition pour établir une colonie près du fleuve. Mais entre erreurs de navigation, hostilité indigène et tensions internes, l’entreprise tourne au désastre. Trahi et abandonné par ses compagnons, il est tué au moment où il tente de rallier le Canada à pied. Sa disparition met un terme à son rêve de domination française sur le golfe du Mexique et marque un coup d’arrêt aux ambitions françaises dans la région.

Né en 1643 à Rouen, en Normandie, Cavelier de La Salle se destine d’abord à une carrière religieuse avant d’être attiré par les promesses du Nouveau Monde. Il s’installe en Nouvelle-France en 1667, où il obtient une seigneurie près de Montréal, qu’il nomme Lachine, en référence à son obsession pour la route vers la Chine. Insatisfait d’une vie de colon, il se lance dans l’exploration des Grands Lacs et du Mississippi, convaincu qu’il peut établir un réseau de postes fortifiés reliant le Canada au golfe du Mexique. Sa découverte du Mississippi en 1682 constitue son plus grand exploit, mais son caractère autoritaire et son ambition sans limites lui attirent de nombreux ennemis. Malgré les défis, il convainc Louis XIV de financer une nouvelle expédition pour implanter une colonie stratégique, mais une erreur de navigation le fait accoster au Texas plutôt qu’au Mississippi, scellant le destin tragique de son entreprise.

Explorateur audacieux, mais piètre chef d’hommes, La Salle incarne le rêve d’expansion française en Amérique du Nord. Son assassinat révèle les tensions et les échecs de la colonisation européenne sur ces terres hostiles. Son héritage reste pourtant indélébile : son expédition jette les bases de la présence française en Louisiane, et son nom est inscrit dans l’histoire aux côtés des grands explorateurs du Nouveau Monde. Plus tard, le Montréalais Pierre Le Moyne d’Iberville prendra le relais et fondera officiellement la colonie de Louisiane en 1699, réalisant en partie le projet inachevé de La Salle. Aujourd’hui encore, son parcours inspire historiens et archéologues, fascinés par cette figure à la fois héroïque et tragique de l’histoire franco-américaine.