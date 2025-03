C’était un 17 mars : Napoléon organise l’Université impériale

Le 17 mars 1808, Napoléon Ier réorganise le système éducatif français en fondant l’Université impériale, une institution centralisée sous le contrôle direct de l’État. Cette réforme vise à structurer l’enseignement à tous les niveaux et à garantir une formation homogène des élites. Le même décret instaure les Palmes académiques, destinées à récompenser les enseignants méritants, et fait du baccalauréat un grade officiel, condition d’accès aux études supérieures.

Napoléon structure l’éducation en six niveaux, des facultés aux écoles primaires, et impose à tous les enseignants d’être diplômés de l’Université impériale. Aucun établissement ne peut exister sans son autorisation, renforçant ainsi le rôle de l’État dans la formation des citoyens. Le baccalauréat, désormais indispensable pour poursuivre des études supérieures, devient un véritable rite de passage. La première session, en 1809, se compose uniquement d’épreuves orales et concerne 31 candidats, tous garçons.

L’empreinte de cette réforme dépasse largement le cadre de l’Empire. En instaurant un système éducatif structuré, hiérarchisé et fondé sur la méritocratie, Napoléon jette les bases de l’enseignement moderne en France et en Europe. Son modèle inspire encore aujourd’hui de nombreuses politiques éducatives, affirmant le rôle de l’État dans l’accès au savoir et la formation des élites.