C’était un 15 mars : L’assassinat de Jules César

Le 15 mars 44 av. J.-C., Jules César est assassiné en pleine séance du Sénat par un groupe de conspirateurs mené par Brutus et Cassius. Dictateur à vie, il avait accumulé un pouvoir sans précédent, réformé la République et posé les bases d’un régime autoritaire. Son assassinat, motivé par la peur d’une dérive monarchique, marque un tournant majeur dans l’histoire romaine. Pourtant, loin de restaurer la République, cet acte précipite une nouvelle guerre civile et l’avènement de l’Empire.

Un meurtre qui plonge Rome dans le chaos

Persuadés d’agir pour la liberté, les sénateurs pensaient qu’en éliminant César, ils rétabliraient la République. Mais leur crime provoque l’effet inverse. Le peuple, fidèle au général, se soulève, les funérailles tournent à l’émeute et les assassins doivent fuir Rome. Marc Antoine et Octave, petit-neveu et héritier de César, s’allient d’abord pour les traquer avant de s’affronter pour le pouvoir. Après plus de dix ans de guerre civile, Octave sort vainqueur et devient Auguste, le premier empereur romain, inaugurant un régime monarchique sous une façade républicaine.

Les conséquences pour l’Occident

L’assassinat de César amorce la fin de la République et le passage à l’Empire, un modèle politique qui influencera profondément l’histoire de l’Occident. La pax romana permet à Rome d’étendre sa domination et de diffuser sa culture, son droit et ses institutions, qui poseront les bases des États modernes. La centralisation du pouvoir impérial inspirera de nombreux régimes, du Saint-Empire romain germanique aux monarchies absolues européennes. En cherchant à sauver la République, les conjurés ont en réalité précipité la naissance d’un système impérial qui façonnera le destin du monde occidental pendant des siècles.