C’était un 12 mars : Gandhi entame la « marche du sel »

Le 12 mars 1930, Mohandas Karamchand Gandhi quitte son ashram d’Ahmedabad, au nord-ouest de l’Inde, pour entamer une marche pacifique de 390 kilomètres vers la mer d’Oman. Accompagné de 79 disciples, il vise à défier le monopole britannique sur le sel en incitant les Indiens à produire eux-mêmes cet aliment indispensable. Cet acte de désobéissance civile non violente, simple en apparence, devient un symbole de résistance contre la domination coloniale britannique et marque une étape décisive vers l’indépendance de l’Inde.

Un geste symbolique contre le pouvoir colonial

Depuis plusieurs décennies, Gandhi prône une résistance non violente contre la domination britannique, mais en 1929, son mouvement peine à obtenir des avancées politiques. Certains membres du Parti du Congrès s’impatientent et envisagent une révolte plus radicale. Pour éviter une escalade de violence, Gandhi choisit une action forte et pacifique : dénoncer l’impôt sur le sel, une taxe qui frappe même les plus pauvres et dont l’exploitation est interdite aux Indiens. Après 24 jours de marche, il atteint le village de Dandi le 6 avril 1930, s’avance dans l’eau et ramasse une poignée de sel cristallisé. Ce geste symbolique, relayé par la presse internationale, déclenche un vaste mouvement de contestation : des milliers d’Indiens collectent illégalement du sel sur les plages, défiant ouvertement l’administration coloniale.

Un tournant dans la lutte pour l’indépendance

Les autorités britanniques réagissent avec brutalité : plus de 60 000 manifestants sont arrêtés, dont Gandhi lui-même le 4 mai 1930. Mais cette répression ne fait qu’affaiblir la position britannique. Après neuf mois de détention, le Mahatma est libéré, et les autorités coloniales cèdent : les Indiens obtiennent le droit de produire leur propre sel. Cet épisode consacre Gandhi comme le leader incontesté du mouvement indépendantiste indien. L’impact de la marche du sel dépasse les frontières : elle inspire les mouvements de résistance non violente du XXe siècle, de Martin Luther King aux luttes anti-apartheid en Afrique du Sud. L’Inde n’accédera à l’indépendance que le 15 août 1947, mais la marche du sel restera l’un des moments fondateurs de cette émancipation nationale.