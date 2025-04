C’était un 11 avril : Naissance de Frédéric Le Play, pionnier de la sociologie sociale

Le 11 avril 1806, Frédéric Le Play voit le jour à La-Rivière-Saint-Sauveur, en Normandie. Major de Polytechnique, ingénieur des Mines, il se détourne rapidement des carrières purement techniques pour s’intéresser au monde ouvrier, en pleine mutation au début de la Révolution industrielle. Il parcourt l’Europe à pied, carnet en main, observant les conditions de vie des familles laborieuses, en particulier celles des mineurs. De ces enquêtes de terrain naît en 1855 « Les Ouvriers européens », ouvrage fondateur dans lequel il développe une méthode comparative novatrice, articulée autour de monographies familiales.

Un regard conservateur, une approche novatrice

Sociologue avant l’heure, Le Play défend une vision sociale nourrie par ses convictions chrétiennes et un attachement profond à l’ordre traditionnel. Hostile aux principes de 1789, qu’il juge responsables des tensions sociales, il prône une réforme fondée non sur l’utopie révolutionnaire mais sur la restauration morale des individus et la stabilité des familles. Pour lui, la cellule familiale est le cœur de toute organisation sociale ; elle doit être protégée, encouragée, voire imitée par les entreprises, dont il propose un modèle patriarcal inspiré du foyer traditionnel. Il voit dans la famille-souche, où l’héritage revient à un seul enfant pour préserver le patrimoine, un rempart contre la dislocation sociale. Cette idée, reprise plus tard par les tenants du corporatisme, connaîtra des récupérations politiques diverses, de l’Action française à Vichy.

Une œuvre redécouverte au XXe siècle

Après sa mort le 5 avril 1882, Frédéric Le Play tombe dans un relatif oubli, en raison de son conservatisme assumé et de son rejet des idéaux républicains. Mais dès les années 1960, son travail méthodique sur les structures familiales retrouve une résonance grâce aux historiens de l’anthropologie historique comme Emmanuel Leroy-Ladurie ou Peter Laslett. Emmanuel Todd, notamment, se réclame ouvertement de son influence. Pour ces penseurs, l’approche empirique et comparative de Le Play constitue une précieuse matrice pour comprendre l’évolution des sociétés européennes. Ainsi, loin de se limiter à une époque, la pensée de Le Play continue, par ricochets, d’éclairer notre lecture du monde contemporain.