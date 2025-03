Centralia : la ville qui brûle depuis plus de 60 ans

Imaginez un décor tout droit sorti d’un film post-apocalyptique : des rues désertées, des fissures béantes laissant s’échapper des volutes de fumée, un sol si instable qu’il menace d’engloutir tout ce qui ose encore s’y aventurer. Bienvenue à Centralia, une ville de Pennsylvanie où le feu couve sous terre depuis 1962 et ne montre aucun signe d’apaisement.

Tout a commencé avec ce qui devait être un simple feu de décharge. Une étincelle de trop et les veines de charbon sous la ville se sont embrasées, donnant naissance à un brasier souterrain incontrôlable. Pendant des années, les habitants ont tenté d’ignorer les signes avant-coureurs – la chaleur montante, les fumées toxiques, les routes qui se fissuraient. Mais lorsque le sol a littéralement commencé à s’effondrer sous leurs pieds, avalant trottoirs et jardins, la prise de conscience a été brutale.

Dans les années 1980, la catastrophe devient impossible à ignorer. Le gouvernement américain décide alors d’évacuer Centralia, rachetant presque toutes les propriétés et effaçant la ville des cartes officielles. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une poignée d’irréductibles, autorisés à finir leur vie sur place, mais sans droit de transmettre leurs maisons. Lorsque le dernier survivant partira, Centralia ne sera plus qu’une légende.

Quant à l’incendie, les experts estiment qu’il pourrait brûler encore pendant plusieurs siècles. Un feu qui ne s’éteint jamais, un rappel saisissant de la puissance incontrôlable de la nature… et des erreurs humaines.