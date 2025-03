Céline Dion victime de l’intelligence artificielle. Elle publie un communiqué

La star canadienne Céline Dion a averti ses fans de la diffusion de chansons falsifiées qui lui sont attribuées en ligne, dans lesquelles l’intelligence artificielle a été utilisée pour imiter sa voix.



Les représentants de la chanteuse de « My Heart Will Go On » ont publié un communiqué sur son compte Instagram confirmant que les chansons prétendant être une reproduction exacte de Dion ne sont ni autorisées ni issues de ses œuvres officielles.



Le communiqué indique : « Nous avons pris connaissance de la diffusion en ligne de musique non autorisée générée par intelligence artificielle, prétendant inclure des performances musicales de Céline Dion ainsi que son nom et son image, actuellement partagées sur internet et via plusieurs services numériques. »



Il ajoute : « Veuillez noter que ces enregistrements sont faux, non autorisés et ne sont pas ses œuvres musicales officielles. »



Bien que les représentants de Dion ne mentionnent pas les chansons par leur nom, de nombreuses fausses versions sont apparues récemment sur YouTube, prétendant être des versions de l’IA imitant la voix de la chanteuse. L’une d’elles, intitulée « Heal Me Lord », a récolté plus d’un million de vues.



Des copies falsifiées de ses chansons les plus célèbres en duo ont également été créées, y compris « I Will Always Love You » avec Whitney Houston et « See You Again » avec Charlie Puth.



Il est à noter que Céline Dion fait partie des nombreux artistes canadiens dont les voix célèbres ont été transformées en modèles d’intelligence artificielle non autorisés, comme The Weeknd, Shawn Mendes et d’autres, ce qui a poussé certains musiciens à appeler à des réformes législatives.



Certains ont toutefois adopté cette technologie, comme le rappeur Drake, qui a utilisé une version IA de la voix du défunt rappeur Tupac Shakur dans une de ses chansons en réponse à Kendrick Lamar.