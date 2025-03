Carte Vitale numérique : le piège ou la bonne idée ?

La carte Vitale dématérialisée est désormais accessible à un plus grand nombre d’assurés en France. Initialement réservée aux détenteurs de la nouvelle carte nationale d’identité (format carte bancaire), son activation est possible via l’application France Identité. Ce dispositif, qui compte déjà 1,7 million d’utilisateurs, permet d’enrôler sa carte d’identité sur son smartphone et, en quelques minutes, d’activer la version numérique de la carte Vitale.

Pour les autres assurés, un déploiement progressif est prévu à partir de mai 2025 et s’étendra à tout le territoire d’ici l’automne. Cette activation nécessitera une vérification par les services de l’Assurance maladie et du GIE Sesam-Vitale, incluant une identification faciale et la validation d’un code secret. Si la procédure est jugée plus contraignante que celle via France Identité, elle permettra néanmoins à tous les assurés de bénéficier de la carte Vitale sur leur smartphone.

L’application présente plusieurs avantages : mise à jour automatique des droits, suivi en temps réel des dépenses de santé, et à partir de 2026, intégration des assurances complémentaires pour un tiers payant simplifié. Toutefois, son usage est conditionné à l’équipement des professionnels de santé, ce qui implique que la version physique reste nécessaire dans certains cas.

Selon la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, cette initiative vise à moderniser et simplifier l’accès aux soins, tout en renforçant la sécurisation des données et la lutte contre la fraude. Avec déjà 700 000 utilisateurs, l’expérimentation menée dans plusieurs départements semble prometteuse avant son généralisation dans les mois à venir.