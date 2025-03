Carole D’Andrea, figure de West Side Story, est décédée à 87 ans

Carole D’Andrea, connue pour son rôle de Velma dans la comédie musicale West Side Story et son adaptation cinématographique de 1961, s’est éteinte le 11 mars à l’âge de 87 ans à son domicile de Santa Monica, en Californie. Sa fille a annoncé à The Hollywood Reporter que l’actrice avait succombé à une crise cardiaque. Originaire de Pennsylvanie, Carole D’Andrea avait quitté son État natal à 16 ans pour s’installer à New York, où elle s’est rapidement imposée sur la scène théâtrale, avant d’intégrer la distribution de la célèbre comédie musicale de Broadway en 1957.

Dans West Side Story, elle incarnait Velma, une jeune femme liée à la bande des Jets, rivale des Sharks, sur fond de tensions raciales et d’amour interdit. Après son passage au cinéma, elle a épousé en 1961 l’acteur Robert Morse, célèbre pour son rôle dans Mad Men, mettant sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa famille. Après leur divorce en 1981, elle s’est orientée vers l’enseignement du théâtre, d’abord au Carnegie Hall à New York, puis à Hollywood dès les années 1990.

Passionnée par son métier, Carole D’Andrea a continué à transmettre son savoir jusqu’à la fin de sa vie, donnant encore des cours quelques jours avant son décès. Son héritage dans le monde du spectacle demeure, tant par sa performance emblématique dans West Side Story que par l’influence qu’elle a exercée sur de nombreuses générations d’artistes.