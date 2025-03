Cancer colorectal : une campagne choc pour inciter au dépistage !

À l’occasion du mois Mars bleu, dédié à la sensibilisation au cancer colorectal, la Ligue contre le cancer frappe fort avec une campagne au slogan pour le moins percutant : “Va chier”. L’objectif ? Encourager un plus grand nombre de Français à réaliser le test de dépistage, encore trop souvent délaissé.

Deuxième cancer le plus meurtrier en France, le cancer colorectal cause environ 17 000 décès par an. Pourtant, lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 90 % des cas. Il est même possible de l’éviter en retirant les lésions précancéreuses avant qu’elles ne dégénèrent.

Malgré ces chiffres, le test de dépistage, proposé gratuitement aux 50-74 ans tous les deux ans, est loin d’être systématiquement réalisé. Seuls un tiers des personnes concernées y ont recours. Le principal frein ? La nature du test, qui consiste à prélever un échantillon de selles avant de l’envoyer en laboratoire.

Humour et provocation : une solution pour briser les tabous ? Pourquoi pas! Face à ce constat, la Ligue contre le cancer mise sur une communication audacieuse et décalée. “Si vous me permettez l’expression, ça nous fait ‘chier’ qu’on ait encore autant de morts à cause d’un cancer que l’on pourrait détecter et traiter à temps”, souligne le Dr Emmanuel Ricard, de la Ligue contre le cancer.

Loin des messages alarmistes, cette campagne vise à lever le tabou autour du dépistage et à encourager le dialogue au sein des familles. La Ligue espère même aller plus loin en intégrant des messages de prévention directement sur des rouleaux de papier toilette. Une manière originale d’inciter chacun à prendre quelques minutes pour un geste qui peut sauver des vies.