Camille Laurens remporte le Grand Prix RTL-Lire 2025 pour son roman “Ta promesse”

La romancière Camille Laurens a été récompensée ce lundi 24 mars par le Grand Prix RTL-Lire Magazine 2025 pour Ta promesse, un roman intense et glaçant sur les ravages d’une relation toxique. Paru en janvier chez Gallimard, ce livre met en scène Claire, écrivaine quinquagénaire, incarcérée dans l’attente de son procès. À travers son récit, elle retrace sa relation destructrice avec Gilles, un homme manipulateur, jusqu’à l’irréparable. Le jury salue « l’efficacité d’un thriller » et une description « incandescente » de l’emprise psychologique.

Âgée de 67 ans, Camille Laurens s’est inspirée en partie d’une expérience personnelle tout en mêlant les ressorts de la fiction. Déjà lauréate du prix Femina en 2000 avec Dans ces bras-là et aujourd’hui membre du jury Goncourt, elle confie avoir été particulièrement touchée par ce prix de lecteurs. Composé de 100 jurés recrutés dans 20 librairies partenaires à travers la France, ce jury populaire a préféré Ta promesse à quatre autres finalistes, dont Bristol de Jean Echenoz ou Impardonnable de Mathieu Menegaux.

Avec ce roman, Camille Laurens poursuit son exploration de l’intime et de la souffrance féminine. Ta promesse aborde avec acuité les thèmes de la manipulation, de la justice, du désespoir amoureux, et interroge le lecteur sur les zones grises de la violence dans le couple. « Quand on écrit, on est seul. Être choisie par les lecteurs, c’est bouleversant », a-t-elle déclaré sur RTL. Un prix et un roman qui résonnent puissamment dans une époque attentive aux récits d’émancipation et de réparation.