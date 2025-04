Café : attention, certaines méthodes d’infusion nuisent à votre cœur

Une étude suédoise révèle que la façon dont vous préparez votre café pourrait influencer votre taux de cholestérol et, par ricochet, votre santé cardiovasculaire. Un filtre pourrait tout changer. Boire du café n’est pas sans conséquences, et pas uniquement à cause de la caféine. Des chercheurs de l’université d’Uppsala, en Suède, ont comparé les effets de plusieurs méthodes d’infusion sur la santé cardiaque. Leur conclusion : certains procédés augmentent le taux de cholestérol LDL, le « mauvais cholestérol », en raison de la présence de composés appelés diterpènes, et notamment le cafestol et le kahwéol.

Des machines à café trop peu filtrantes

Les scientifiques ont prélevé des échantillons de café issus de quatorze machines utilisées dans des hôpitaux. Résultat : ces appareils produisent un café plus riche en diterpènes que les cafetières à filtre papier, bien que moins concentré que le café bouilli – comme le café turc, champion toutes catégories de la teneur en cholestérol. Le simple fait de remplacer trois tasses de café machine par du café filtré, cinq jours par semaine, permettrait de faire chuter le LDL de près de 0,6 mmol/L, selon les estimations.

Le filtre, allié du cœur

Pour David Iggman, co-auteur de l’étude, le filtrage joue un rôle essentiel : plus le café est bien filtré, moins il contient de ces substances nocives. « Toutes les machines ne se valent pas, et certaines laissent passer beaucoup trop de diterpènes », prévient-il. Le message est clair pour les gros buveurs de café : mieux vaut privilégier le bon vieux filtre en papier pour protéger son cœur.