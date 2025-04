Bruce Springsteen dévoile un trésor musical de 83 titres inédits

Bruce Springsteen a confirmé, ce jeudi 3 avril, l’arrivée d’un ambitieux coffret baptisé Tracks II: The Lost Albums, prévu pour le 27 juin. Composé de 83 morceaux jamais dévoilés, ce projet regroupe des chansons enregistrées entre 1983 et 2018, parfois même mixées à l’époque mais restées dans les tiroirs jusqu’à aujourd’hui. L’annonce a été faite via un communiqué publié sur le site officiel de l’artiste et relayée par l’AFP.

À 75 ans, l’icône du rock américain s’est dite « heureuse » de pouvoir enfin partager ces morceaux qu’il avait jusque-là réservés à des écoutes privées, avec ses proches ou pour lui-même. Dans une vidéo postée en parallèle de l’annonce, le chanteur explique avoir profité de la période du Covid-19 pour revisiter ses archives musicales et assembler ce vaste projet, publié par Sony, propriétaire de son catalogue depuis 2021.

Une suite attendue au premier volume « Tracks » et un agenda bien rempli

Ce coffret constitue une suite directe à Tracks, publié en 1998, qui regroupait alors 66 titres inédits enregistrés entre les débuts de Springsteen en 1972 et 1995. Dès 2022, Bruce Springsteen évoquait déjà auprès de Rolling Stone l’existence de plusieurs albums complets restés dans l’ombre depuis les années 1990. « Les gens pensent que cette décennie n’était pas importante pour moi, mais j’ai fait beaucoup de musique pendant cette période », affirmait-il alors.

L’année 2025 s’annonce d’ailleurs particulièrement riche pour le « Boss ». Outre cette sortie discographique, il débutera une grande tournée européenne dès le 14 mai à Manchester, avant de rejoindre Milan en juillet. Un biopic consacré à l’enregistrement de son album Nebraska, avec Jeremy Allen White dans son rôle, est aussi attendu en salles d’ici la fin de l’année. Selon Rolling Stone, l’artiste a été aperçu régulièrement sur le tournage, suggérant une implication active dans le projet.