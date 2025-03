Comment briller avec le style casual chic de Kendall Jenner

Les paparazzis ont capté des clichés du mannequin Kendall Jenner lors de son séjour à Paris pour le tournage d’une publicité pour la marque L’Oréal. Elle a attiré tous les regards avec son look casual chic, combinant simplicité et élégance de manière experte.

La star de la télé-réalité a été aperçue dans la rue portant son jean préféré de la marque KHAITE, un modèle slim d’une valeur de 480 dollars. Par-dessus, elle arborait un trench-coat beige signé Chloé, au design raffiné et original avec deux ceintures, l’une au cou et l’autre à la taille, fermées par des boucles assorties. Le col montant apportait une touche moderne au trench traditionnel, dont le prix avoisine les 4000 dollars.

Jenner a complété sa tenue élégante avec des ballerines plates confortables couleur lie-de-vin, d’une valeur d’environ 1200 dollars. À la main, elle tenait un sac Hermès Kelly de taille moyenne, en cuir marron foncé, dont le prix dépasse les 13 000 dollars.

Il est à noter que Kendall Jenner possède une vaste collection de sacs Hermès Kelly, nommés ainsi en hommage à la princesse Grace Kelly. Sa collection comprend un large éventail de couleurs telles que le noir, le bleu marine, le bordeaux et le marron foncé — un véritable trésor que détient le célèbre mannequin international.